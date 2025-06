El Govern esquiva pronunciarse sobre cómo impactará la ampliación del aeropuerto en la relación con ERC y Comuns

El Govern es consciente de que, con la defensa de la ampliación del aeropuerto de El Prat, será inevitable que haya turbulencias en la relación con los socios. ERC la rechaza, aunque está dispuesta a abordar la gobernanza de la infraestructura para que la Generalitat tenga capacidad de decisión; y para los Comuns este es un auténtico anatema ante el que no hay marcha atrás. Justo el día en que el president de la Generalitat, Salvador Illa, celebra la puesta de largo del proyecto, el Executiu ha esquivado pronunciarse sobre el impacto que su plan pueda tener, especialmente en la negociación de los presupuestos de 2026 que quiere inaugurar en septiembre. Sin embargo, fuentes gubernamentales aseguran no estar preocupados y ven viable que la mayoría de izquierdas tenga continuidad.

La portavoz del Govern y consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha comparecido justo antes de que el president explicara públicamente los principales ejes del plan para El Prat y ha advertido de que no se pronunciaría sobre la cuestión hasta después. Tampoco ha querido responder a las cuestiones más de cariz político, siguiendo la consigna de centrar este martes todo el protagonismo en los detalles y la defensa del proyecto. Los entresijos que pueden afectar a la legislatura, los dejan para más adelante.

Una decisión al margen del Parlament

El posicionamiento de Illa es que la ampliación del aeropuerto no es un asunto que deba pasar por el Parlament y es una apuesta estratégica para el desarrollo económico de Catalunya. El president ha defendido que la propuesta de alargar 500 metros la pista mar es "sólida, consensuada y definitiva" y que no se puede "perder más tiempo" para llevarla a cabo. Además, en el Govern han estudiado al detalle qué se pactó en la investidura para "no contravenir" nada de lo suscrito, por lo que asegura estar "tranquilo".

En el caso de ERC, en la entente suscrita se habla de una "modernización" y una mejora de la "conectividad" intercontinental del aeropuerto respetando la biodiversidad, además de la participación de la Generalitat en la toma de decisiones. En ningún caso hay un rechazo explícito a la ampliación, palabra que ha esquivado el president. Tampoco una defensa. Pero también es cierto que el plan no altera el actual modelo de gobernanza, algo que puede poner la mosca detrás de la oreja a los republicanos. No obstante, con los avances pendientes de la financiación singular a la vuelta de la esquina, difícilmente se romperá el vínculo entre ambas partes.

Y por el flanco de los Comuns, decidieron aislar el aeropuerto de la ecuación de la investidura con el PSC dando por sentado que no habría acuerdo posible, así que a ojos del Govern tampoco contravienen ninguno de los compromisos rubricados con el grupo de Jéssica Albiach. Eso sí, el pacto sí habla de poner coto al turismo y a no aumentar las emisiones. Los Comuns ya han advertido de que plantarán batalla y están ultimando lo que bautizan como una "estrategia de confrontación" contra el proyecto con la esperanza depositada en que sea tumbado por la Unión Europea debido a su impacto medioambiental. Además, entienden que agravará el problema de la "turistificación masiva" y la repercusión que tiene sobre el mercado de la vivienda.

El precedente con el Hard Rock

El año pasado, el partido de Albiach dejó caer los presupuestos del Govern de Pere Aragonès -motivo por el que se anticipó la convocatoria de elecciones- precisamente por la defensa del macroproyecto del Hard Rock en Salou y Vila-seca. Sin embargo, el ejecutivo de Illa no teme que se vuelva a repetir la situación, dado que los Comuns perdieron representación en esos comicios, empezando por el diputado por Tarragona. De hecho, mantienen que se sentarán a negociar las cuentas con el argumento de que se tardarán años, en el caso de superar el filtro europeo, en ver una "excavadora" en el aeropuerto de El Prat, y de que en esta legislatura tienen que producirse avances en materias tan relevantes como la de vivienda.

Así que en Palau dan por hecho que la mayoría de izquierdas continuará operando como hasta ahora, pese a no estar exenta de dificultades, y dan por parado el primer impacto. De hecho, ni ERC ni los Comuns han amenazado con romper relaciones, cosa que consideran un síntoma de que la alianza, que consideran "sólida", tiene aún recorrido.