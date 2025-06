Fiscal general del Estado, en directo | Última hora de su procesamiento por el juez Hurtado y reacciones

Podemos afirma que el procesamiento del fiscal es un caso de "lawfare" y "guerra sucia"

Podemos considera que el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar datos del novio de Isabel Díaz Ayuso es un caso de "lawfare" y "guerra sucia" contra el Gobierno, y ha cargado contra el PSOE por no haber "parado los pies" a tiempo al Poder Judicial cuando lo hacía contra otros. En una intervención este lunes durante unas jornadas en el Congreso de los Diputados, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado que el fiscal general del Estado se vaya a sentar en el banquillo por unas supuestas filtraciones cuando lo que debería pasar, en su opinión, es que la presidenta madrileña y su novio acaben en la cárcel. A su juicio, es un ejemplo de "lawfare" y "guerra sucia" que llega después de que el PSOE no haya "parado los pies a tiempo" al Poder Judicial cuando lo hizo contra otros, como Podemos, pero los socialistas no reaccionaron porque les "beneficiaba electoralmente".