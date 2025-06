ERC y Comuns rechazan frontalmente la ampliación del aeropuerto pero no rompen con Illa

De todas las reacciones que se daban por descontadas con el anuncio de ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, había un par que suscitaban un especial interés político: la de ERC y los Comuns, que son los socios parlamentarios del Govern de Salvador Illa. Los dos partidos han expresado este martes su rechazo frontal a la propuesta del president porque la consideran nociva para los intereses de Catalunya y del medio ambiente, pero ninguno de los dos ha dado señales de querer romper la relación que mantienen con el ejecutivo catalán. Eso sí, los republicanos han dicho que con decisiones como esta a Illa se le podría "complicar un poco la legislatura" y los Comuns han anunciado que presentarán "batalla" para intentar que el proyecto "fracase".

El gran problema para los dos partidos es que la propuesta de Illa amplía en 500 metros la pista del aeródromo, algo que siempre han rechazado. "Es una propuesta con la que no estamos de acuerdo", ha dicho la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany. Para su partido, la única reforma posible tenía que pasar por quitar las "garras" de Aena de la gobernanza de El Prat para que la Generalitat pasara a tener un papel decisivo. Y esto no solo no ha ocurrido, sino que Illa ni tan siquiera lo ha mencionado en su comparecencia, y eso que su acuerdo de investidura con los republicanos incluía la creación de una "Autoritat Aeroportuaria de Catalunya" que tenía que potenciar las competencias de la Generalitat en el sistema aeroportuario catalán.

Así, Alamany ha afeado a Illa su falta de "ambición nacional" a la hora de redactar la propuesta. "Necesitamos un aeropuerto de primera que no puede vivir encadenado a Aena. El problema es que hoy Illa no se ha atrevido a defender la ambición nacional de Catalunya ante un despacho de Madrid [de Aena]", ha criticado.

También el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha mostrado su disgusto con la propuesta anunciada por el president: "Es una muy mala noticia". Para este partido, hay tres motivos para preocuparse. El primero, que la reforma pretende aumentar en "20 millones" la llegada de turistas a Catalunya y esto, si llega a concretarse, aún tensaría más el acceso a la vivienda en Catalunya. En segundo lugar, ha considerado que los 3.200 millones presupuestados tendrían que dedicarse a la red de Rodalies, que es lo que debería ser la "prioridad" real para la Generalitat.

Finalmente, ha alertado de que la ampliación tendrá un "impacto negativo" en las áreas naturales de la zona. Por todo ello, Cid ha anunciado que su partido presentará "batalla" para intentar que el proyecto "fracase" como ya lo hizo en 2021. Además, se ha mostrado convencido de que la Comisión Europea nunca avalará el proyecto desde el punto de visto del medio ambiente y éste acabará fracasando.

El anuncio de la ampliación ha tenido reverberación también en el Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes del Ministerio de Cultura, con el ecosocialista Ernest Urtasun (Comuns) al frente, consideran perjudicial para Catalunya este proyecto, que tachan de "irresponsable" por su impacto en la "turistificación masiva". "Es inasumible", sentencian. Además, solicitarán una reunión urgente con el Ministerio de Transportes y Aena para analizar la afectación que la ampliación puede tener en la Casa Gomis, ubicada cerca del aeropuerto, informa Sara González. Es un inmueble que Cultura adquirió para instalar un centro cultural gestionado por el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

¿Estabilidad en riesgo?

Tanto ERC como los Comuns han sido tradicionalmente contrarios a ampliar El Prat, por lo que se daba por segura su oposición a la propuesta. De lo que se trataba hoy, por lo tanto, era de calibrar si la ampliación anunciada por Illa molestaba a sus socios hasta poner en riesgo la estabilidad de la legislatura en Catalunya. La respuesta es que, por ahora, no la pone en riesgo. Ninguno de los dos socios han amenazado con romper con el Govern, aunque han lanzado algunos avisos.

Oriol Junqueras y Elisenda Alamany en la primera reunión de la ejecutiva. / David Zorrakino / Europa Press

Por ejemplo, la secretaria general de ERC ha advertido de que si Illa sigue por "este camino" se le podría "complicar la legislatura". Eso sí, no ha entrado en más detalles ni tampoco ha cerrado la puerta a negociar los presupuestos de la Generalitat de 2026, que es el gran elemento que condicionará que Illa tenga o no estabilidad en el próximo año.

Los Comuns se han movido en las mismas coordenadas, sin ultimátums. Han lanzado avisos a Illa, como por ejemplo que buscarán la mejor baza que tengan para lograr "la capacidad real de hacer fracasar el proyecto", pero no han dado muestras de querer romper los vínculos actuales que tienen con el Govern. Para este partido esta es una partida a largo plazo que se juega sobre todo en las mesas de los ministerios implicados -Transportes y Transición Ecológica-, por lo que consideran que no tendrían sentido vincular la legislatura catalana a este asunto. Su primer objetivo es evitar que prospere el plan director de 2028 en el que debería incluirse esta reforma del aeropuerto.