Aeropuerto de El Prat de Barcelona, en directo: última hora de la propuesta de ampliación presentada por Salvador Illa

La alcaldesa del Prat, Alba Bou (En Comú Podem), contraria a la ampliación del aeropuerto

La alcaldesa del Prat de Llobregat, Alba Bou (En Comú Podem), se ha mostrado en contra de la ampliación del aeropuerto. "No se puede hacer la ampliación, el trámite judicial tendrá que ir a Europa porque se contradice con lo que la UE pide en su territorio", ha argumentado en una entrevista en Catalunya Ràdio. De todas maneras, Bou, ha preferido no entrar en más valoraciones hasta que no comparezca el president Illa para explicar los detalles de la ampliación, de la que ha asegurado no tener "ningún detalle de cómo será, o de dónde afectará". "Los ecosistemas naturales no entienden de terminos municipales, y el Delta del Llobregat es único". "Lo que no es bueno para el ecosistema del Remolar tampoco lo es para el de la Ricarda", ha declarado. "A la gente del Prat nos la colaron un poco por la escuadra la última vez que se amplió esta estructura de país. Los habitantes del delta, y quiero pensar que también los de Barcelona, aprendimos que con las infraestructruras territoriales no tendríamos que jugar". "La propuesta no es buena para la gente de Catalunya", ha finalizado.