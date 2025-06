El juez del Supremo procesa al fiscal general del Estado, en directo| Última hora del caso por la filtración de datos del novio de Ayuso

May Mariño

Bolaños niega indicaciones de Moncloa al fiscal general del Estado

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió la continuidad de García Ortiz al frente de la Fiscalía: " Es perfectamente sostenible en un estado estado de derecho, con presunción de inocencia, con un auto que es el que conocemos hoy que no es firme. Aun más contundente fue en negar el apunte del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado de que actuó con "indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno". "Quiero negar rotunda y categóricamente esto", expresó Bolaños porque "esto no sucedió nunca". "Y lamento muy mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria porque esto no sucedió nunca", sentenció.