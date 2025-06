Ayuso y Feijóo, de campaña (por separado)

El PP tendrá justo dentro de un mes a un Alberto Núñez Feijóo recién proclamado presidente de los conservadores. El jefe de la oposición saldrá por la puerta grande del congreso interno que se ha atrevido a hacer en un momento en el que Isabel Díaz Ayuso está afectada colateralmente por la investigación a su pareja, Alberto González Amador, por fraude fiscal, y de lleno por la causa judicial sobre las muertes en las residencias durante el confinamiento.

Feijóo está inmerso desde hace unos días en una campaña de primarias por toda España, un trámite que ha querido realizar, aunque no era necesario porque no se ha presentado ningún otro candidato a su puesto. Esa decisión le está permitiendo hacer una gira por todos los territorios con uno o dos mítines cada día, pero la mayoría no tienen tanto impacto como el que se marcó este viernes en Barcelona la presidenta madrileña.

Una de las batallas que Donald Trump ha ganado en EEUU es la de las instituciones, que no siempre son impermeables al populismo cuando se atacan desde dentro, como ha hecho él. Este viernes, en Barcelona, la institucionalidad aguantó en general porque ningún otro barón del PP quiso secundar el plante de Ayuso en la Conferencia de Presidentes cuando el lendakari, Imanol Pradales, usó el euskera. Varios dirigentes del PP como Alfonso Rueda (Galicia), Juanma Moreno (Andalucía), Marga Prohens (Illes Balears) y María José Sáenz de Buruaga (Cantabria) se pusieron el pinganillo. Rueda, incluso, habló en gallego unas palabras.

Ayuso logró el impacto que buscaba y puso en un brete a sus compañeros de filas, que prefirieron seguir en la sala y hablar todos para pedir elecciones ya a Pedro Sánchez. Varios criticaron luego en privado las ansias de “protagonismo” de la presidenta madrileña. “Cuando Pablo [Casado] se quejaba de que ella siempre fuera a la suya le decían que la criticaba por envidia, pero es que siempre va a la suya”, afirmó uno. “Ella sabe que este tipo de gestos gustan mucho al votante de Vox y es lo que quiere demostrar: que ella sabe cómo devolver a la casa madre del PP a ese votante, porque ya lo ha hecho en Madrid… y Feijóo no”, analiza otro de los barones que este viernes estuvo en Barcelona.

Mientras todo eso ocurría en Barcelona, en el equipo de Feijóo navegaba entre dos aguas: aseguraron que el líder del partido respetaba la decisión de Ayuso de irse y también entendía la de sus compañeros de quedarse. Tras este incómodo episodio, el político gallego y la dirigente madrileña se verán las caras este domingo en Madrid, en la manifestación convocada para pedir la dimisión de Pedro Sánchez. También acudirán la mayoría de barones. Tocará sonreír.

En los próximos días, además, el partido está pendiente de que pueda surgir otro posible choque entre Génova y el PP de Madrid. Por decisión de Feijóo, en el congreso de julio habrá solo dos ponencias: una política y otra de estatutos. En la segunda se analizará el sistema de primarias y el actual presidente de los conservadores ha hecho saber, en público y en privado, que quiere volver a dar todo el peso de la elección del presidente del PP a los compromisarios (personas controladas por los barones). Actualmente es a dos vueltas: primero votan los afiliados y, después, los compromisarios. Ayuso, en cambio, defiende que se mantenga el peso de la militancia, un sistema que, por su perfil político, considera que le puede beneficiar más.

El texto de la ponencia de estatutos tiene que estar listo el día 18, aunque hasta ahora los designados para redactarlo (Fernando López Miras, María Guardiola, Dani Sirera y Gema Igual) no han mantenido ni una reunión y se limitan a hablar por chat. Es habitual que esa ponencia esté teledirigida por Génova. Esta vez también. A partir del 18, los territorios, entre otros el PP de Madrid, podrán presentar enmiendas. ¿Hasta dónde querrá llegar Ayuso?

Esta semana que acaba también ha sido la del descubrimiento de Leire Díez, exmilitante del PSOE, que maniobró para perjudicar a la Guardia Civil según un audio publicado. Sus extravagantes declaraciones en el ‘tour’ de televisiones que ha hecho ha permitido contemplar a un tipo de persona que suele merodear las sedes de los partidos. Antiguos responsables de organización del PP admiten que es habitual que se reciban en la sede cartas anónimas, grabaciones y fotografías sobre ilegalidades cometidas, en la mayoría de los casos, por personas del mismo partido. También se acercan personajes similares al de Díez con informaciones supuestamente valiosas. “En tu mano está darles cancha o decirles que se vayan. Y, en este caso, parece que en Ferraz le dijeron que continuara investigando”, afirma un exalto cargo de Génova.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva desde el día 29 de abril, el día después del apagón, sin responder preguntas de los periodistas. No es de recibo en ningún caso y menos cuando le ha estallado en la cara a su secretario de organización, Santos Cerdán, un escándalo como este.