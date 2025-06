Illa hace un balance "positivo" de la cumbre pese a la falta de acuerdos y pasa de puntillas por la financiación singular

No ha habido ningún acuerdo. Sin embargo, el president de la Generalitat, Salvador Illa, hace un "balance positivo" de una Conferencia de Presidentes en la que la nota discordante la ha liderado, como era previsible, Isabel Díaz Ayuso, abandonando el encuentro cuando se hablaba catalán, euskera o gallego, pero sin séquito por parte del resto de barones del PP. Como anfitrión, Illa ha aprovechado no solo para exhibir una Catalunya "normalizada", en contraposición a la crispación que reina en Madrid y que también ha conquistado un foro sin ningún mínimo común denominador, sino para presumir de las medidas que lleva aplicando en sus 10 meses como jefe del Govern, especialmente en materia de vivienda. A su juicio, y en contra del criterio de otros presidentes autonómicos, como el de Euskadi, esta no ha sido la cumbre "más tensa" de las 19 a las que ha asistido, dos de ellas como president y el resto como ministro de Sanidad.

Hablar de vivienda era su principal propósito, al que se ha ceñido el grueso de su guion. Ha defendido su intervención en el mercado de la vivienda, con la regulación de los precios del alquiler -pendiente aún de acotar el de temporada-, la compra de solares para construir vivienda asequible, la agilización de la burocracia y la inversión de 2.000 millones de euros para aumentar el parque público. Ha celebrado y secundado también la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de poner a disposición de los territorios 7.000 millones de euros para acelerar la construcción de pisos asequibles. Y, tratando de situar este asunto en el epicentro del encuentro, ha pasado de puntillas por el espinoso debate sobre la financiación y sobre la delegación de las competencias en inmigración a Catalunya que el PP ha acabado forzando que entraran en el orden del día.

De puntillas por la financiación

Illa ha acudido al encuentro con vocación de rebajar decibelios y quitar hierro a las discrepancias y las críticas de los barones del PP al modelo de financiación singular que está terminando de atar con el Gobierno y con ERC, en cumplimiento del pacto de investidura que le convirtió en president. Justamente por ello, ha puesto el énfasis en la necesidad de reformar un sistema de reparto de recursos caducado desde hace más de una década, algo que asegura que nadie cuestiona; y hacerlo "sin prejuicios ni estereotipos", huyendo del "populismo" y "sin enfrentar unos españoles a otros". Aunque se ha guardado de entrar en los pormenores de cómo debe ser.

Así que el concepto de singularidad se ha quedado fuera de la cumbre, pese a que sí ha sido defendido luego por el president en rueda de prensa. "Catalunya no pide ningún privilegio, tiene una singularidad, no he visto nadie en contra de que se reforme el sistema de financiación", ha asegurado al término de la cita. En todo caso, ha insistido en que la defensa de la singularidad catalana "tiene su espacio" de debate, en alusión al Consejo de Política Fiscal y Financiera. No obstante, ha advertido de que "no se ha dejado decir según qué" y de que cumplirá lo pactado con Esquerra.

Illa, sobre el catalán en la Conferencia de Presidentes: "Es un símbolo de pluralidad y entenderlo es entender España" / FERRAN NADEU / VÍDEO: MARIA ASMARAT / ACN

El choque con Ayuso

Illa ha hecho su intervención en la cumbre íntegramente en catalán, un discurso que no ha escuchado Ayuso pero sí el resto de presidentes autonómicos del PP, algo que ha valorado el president de la Generalitat. De hecho, ha celebrado que se hayan quedado. "Doy mucha importancia a este hecho. No es un tema menor el de las lenguas cooficiales, es entender España", ha asegurado, sin querer dar más protagonismo a la astracanada de la presidenta madrileña.

También ha hecho énfasis de los puntos de conexión que ha habido con algunos de sus homólogos, como con el lehendakari Imanol Pradales con su apuesta por fortalecer la red de transporte y distribución energética, o el canario Fernando Clavijo en materia de inmigración.

Pendiente aún de los detalles sobre la delegación de las competencias en inmigración a Catalunya, un acuerdo entre el PSOE y Junts que está por materializarse, Illa se ha limitado a reivindicar el "humanismo y no el mercantilismo" para ser solidarios y acoger a los migrantes que llegan a Canarias. "En Catalunya creemos en una gestión migratoria con orden, sí, pero también con humanidad", ha enfatizado dentro de la cumbre, advirtiendo de que ante una crisis humanitaria como la que se vive en las costas del Estado, "ningún gobierno puede actuar con ceguera moral, ni con irresponsabilidad social ni con desmemoria interesada".

El principal puntal de Sánchez

Y, como era de esperar, Illa ha ejercido también como el principal puntal de Sánchez en la política estatal de la mano de un proyecto que pone en valor la "pluralidad", pero también el modelo de "prosperidad compartida" que abandera para librar el pulso a la dirigente madrileña, a quien acusa de rebajar impuestos y de desmantelar los servicios públicos. "La prosperidad, si no es compartida, no es prosperidad real, es una acumulación insolidaria que recae principalmente a manos de unos pocos privilegiados", ha destacado Illa. Y así ha celebrado que en un entorno global de "incertidumbre" en Europa, España y Catalunya, se proporcione confianza desde la colaboración institucional.

Illa ha erigido Catalunya como espacio de "estabilidad", de "lealtad" y de "diálogo" y ha agradecido la "tenacidad" de Sánchez por poner encima de la mesa propuestas como la de más inversión en vivienda, poner coto a la Formación Profesional privada y un fondo de 175 millones para la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. A su juicio, es "acertado" que el presidente del Gobierno pretenda agotar la legislatura, como ha dejado claro ante los presidentes populares que han pedido anticipar las elecciones generales, y se centre en dar un marco de estabilidad "pese a todo lo que está pasando". Illa ha ejercido de anfitrión y de escudero ante un PP exigiendo el adelanto electoral.