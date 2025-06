Clavijo clama en el desierto ante la falta de apoyos al plan migratorio

Ni para delante ni para atrás. Canarias salió ayer de la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona con la misma carga sobre la espalda que llevaba al entrar y el mismo listado de problemas sin resolver. Se cumplieron los peores pronósticos: la cuestión migratoria –principal preocupación de la región– se puso sobre la mesa y se trató, pero sin ningún resultado. Sin acuerdos políticos, nada nuevo. De nada sirvió que Canarias, junto con Euskadi, hicieran los deberes y llevaran al encuentro un documento conjunto que fija las bases de un plan integral y estructural de política migratoria. Una iniciativa que entregaron al Gobierno central.

La propuesta no triunfó. El Estado la recibió para –en principio– estudiarla y solo contó con el apoyo directo del presidente catalán, Salvador Illa. Lo que desinfló el ánimo de la delegación canaria que se trasladó hasta la Ciudad Condal con una leve esperanza de que la reunión desatascara el reparto de menores migrantes. Pero el conflicto político volvió a ganar. La mayoría de las comunidades autónomas obviaron la iniciativa, se miraron el ombligo y se escudaron en todo tipo de condicionantes cuando tocó hablar del retraso en la distribución de los menores. «Al principio de la reunión todo el mundo entiende la situación de Canarias, pero siempre al final hay alguna condición», lamentó ayer el presidente canario, Fernando Clavijo, tras el encuentro del que tuvo que ausentarse para poder trasladarse al Archipiélago para recibir a los Reyes.

"Mirarles a los ojos"

El líder del Ejecutivo autonómico aprovechó ayer su intervención ante el resto de presidentes para «mirarles a los ojos» e insistir en la idea de que Canarias «necesita que colaboren en la implantación del sistema nacional de protección de los niños». Y les transmitió –una vez más– el «sentimiento de soledad de Canarias» en una situación de crisis humanitaria. «Canarias nunca ha dejado a ningún otro territorio solo», recordó Clavijo, quien puso el ejemplo de la implicación del Archipiélago en la crisis que generó en noviembre del año pasado la Dana de Valencia.

«Tenemos la obligación de dar una respuesta a este fenómeno como país. Eso es lo que pedí, eso es lo que exigí», señaló el presidente canario. Pero las peticiones no solo se lanzaron hacia las comunidades autónomas, también hacia el Gobierno central, que sigue sin cumplir el auto del Tribunal Supremo (TS) que lo obliga a hacerse cargo de los más de mil menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y quieren pedir asilo. «No tiene sentido que hayamos tenido que acudir al Supremo para que el Estado cumpla con sus obligaciones», apuntó.

Tajante

Sobre los acuerdos presupuestarios entre PP y Vox en Baleares y Murcia a cambio de no recibir menores migrantes, Clavijo se mostró tajante: «Lo repruebo, no me parece adecuado porque estamos hablando de niños y niñas que viajan solos», declaró. Y aclaró que se trata de una práctica «que no es legal», ya que hay un decreto-ley convalidado por el Congreso. «Es un brindis al sol jugando a la política», añadió. Ante la falta de solidaridad y empatía, el presidente canario aseguró que este tipo de propuestas no se plantearían si los presidentes que las hacen hubiesen estado en el puerto de La Restinga (El Hierro) y hubiesen visto «sacar a niños envueltos en mantas rojas de la Cruz Roja fallecidos por ahogamiento».

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también habló tras la reunión y lamentó la dificultad para alcanzar acuerdos con el PP en materia migratoria. Criticó, además, que la propuesta trasladada por los populares a la Conferencia no dice «ni una sola frase» sobre la situación de los menores migrantes. «Han presentado una propuesta de control de fronteras, en la que hablan de que no se puede delegar absolutamente nada en el campo migratorio», explicó.