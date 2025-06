Leire Díez y los audios de la UCO, en directo | Última hora de Pérez Dolset, Víctor Aldama y el PSOE

El PSOE, entre la perplejidad y el disgusto por la comparecencia de Leire Díez

La comparecencia ante los medios de la exmilitante socialista Leire Díez ha causado este miércoles perplejidad y disgusto en las filas del partido, donde unos defienden la actuación del PSOE en este caso y otros lamentan no haber actuado con más contundencia. Fuentes del partido han compartido con EFE su asombro ante la comparecencia de esta mañana, donde Díez ha insistido en que la conversación en la que se le escuchaba pidiendo información comprometedora sobre miembros de la UCO forma parte de una investigación periodística, y que ha terminado en una trifulca en público con el comisionista Víctor de Aldama. "No entendemos nada de lo que está pasando", apunta una de las fuentes consultadas, quien cataloga de "surrealista" la rueda de prensa de Díez, que ha durado apenas siete minutos y donde no ha aceptado preguntas. Díez, apunta, es una militante "como otras tantas", aunque tiene una gran "habilidad para hacerse fotos" con importantes cargos; a su juicio, de ahí a que tenga "poder" hay mucha distancia. En esa misma línea se expresa una fuente de la Ejecutiva socialista, que señala que no sabe bien "de dónde ha salido" una mujer que "pareciera que quiere ser el perejil de todas las salsas".