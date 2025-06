Junts reprocha al PP que sea el "socio de la cruzada de españolización" de Illa en Catalunya

El PP de Alejandro Fernández se ha dado de bruces este jueves en el Parlament en su intento de aplicar un correctivo al primer año de legislatura con Salvador Illa al frente del Govern. Solo la extrema derecha, tanto la de Vox como la de Aliança Catalana, ha secundado el diagnóstico de que el balance es "decepcionante" porque el president "baila al son del soberanismo". Ni siquiera han logrado los populares recabar el apoyo de Junts, pese a la oposición que ejercen los posconvergentes, que precisamente les han recriminado que sean los "socios preferentes" de Illa en su "cruzada de españolización" de Catalunya.

"Illa gobierna sectorialmente con los Comuns y nacionalmente con el PP y Vox", ha espetado el diputado de Junts Josep Rius, que ha aprovechado la moción para recriminar a los populares que hayan "perdido la credibilidad" después de haber boicoteado la oficialidad del catalán en la Unión Europea y de oponerse a cualquier mejora del autogobierno, como la delegación de las competencias en inmigración. La manifestación convocada por Alberto Núñez Feijóo el domingo, ha criticado, no es para exhibir su "disconformidad" con las políticas de Pedro Sánchez, sino porque "no están de acuerdo con la mejora de competencias y recursos" que tratan de arrancar los independentistas.

No obstante, para el PP Illa está siguiendo la senda de Pasqual Maragall y de José Montilla de "abrazarse al nacionalismo", lo que considera la antesala de una "larga travesía" del PSC y una "triste fractura" entre catalanes. Además de reclamar que no titubee a la hora de impulsar proyectos como la ampliación del aeropuerto o el Hard Rock, el diputado Juan Fernández ha emplazado a los socialistas a hacer públicos los pactos que se tejen con Carles Puigdemont en Ginebra, que tacha de "deslealtad", y a romper también con ERC y Comuns y su proyecto de "decadencia". Vox ha redoblado la apuesta reclamando elecciones para poner fin a lo que considera "cesiones a los independentistas y a los comunistas".

Los socios defienden su rol

ERC y Comuns, a su vez, han cerrado filas con la estrategia que están ejerciendo de condicionar el Govern de Illa. Los republicanos han defendido su apuesta por ser "útiles" y poner la "ambición" que consideran que le falta al president. "El país no necesita anuncios que son humo, necesita hechos. Los acuerdos firmados deben cumplirse", ha asegurado desde el atril la diputada Laia Cañigueral haciendo mención de la financiación singular, la gestión de Rodalies y la aplicación de la amnistía. Y el portavoz de los Comuns, David Cid, se ha dedicado a reprochar al PP que no se preocupe por el derecho a la vivienda y reclame transparencia al Govern cuando "no son capaces ni de saber dónde estaba" Carlos Mazón durante las peores horas de la dana.

Con estos escuderos, no ha tenido que despeinarse demasiado el PSC a la hora de defender la Catalunya de la "estabilidad y el diálogo" de Illa. Incluso la CUP, que ha lamentado que el Parlament esté "más vacío de soberanía que nunca", ha acabado felicitando -con ironía- a los socialistas por haber logrado "con guante de seda" defender los intereses del Estado y "cerrar en falso" el conflicto político. "Nos preguntamos qué narices hacen los independentistas apuntalándolos aquí y en Madrid", ha apostillado la diputada Laia Estrada.