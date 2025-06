El Govern de Illa garantiza que presentará los presupuestos de 2026

"Presentaremos los presupuestos de 2026, con este escenario trabajamos". Este es el compromiso que, según el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, asume el Govern de cara al otoño. El día después de haber completado la inyección de 4.000 millones de euros a los presupuestos prorrogados, ha asegurado en una entrevista en Ser Catalunya que, pasado el verano, el Executiu volverá a sentarse con ERC y los Comuns para lograr tener nuevas cuentas el año que viene, algo que no ha sido posible este 2025 y que reclaman sindicatos y patronales.

Dalmau ha confirmado que la vocación del president Salvador Illa es continuar transitando la legislatura de la mano de los republicanos y del grupo liderado por Jéssica Albiach; y aunque ha dado por sentado que habrá discrepancias que considera "legítimas", ha dejado caer que "no se entendería" que en un momento de crecimiento económico no se produjera una alianza para poner a disposición de los ciudadanos el máximo de recursos posibles. Este miércoles, ambas formaciones ya advirtieron al Govern de que su apoyo a las ampliaciones de crédito no debía entenderse como la antesala de un 'sí' a los presupuestos de 2026.

El reto de la financiación

Y es que hay mucha tela por cortar antes de que las tres partes se sienten a abordar las nuevas cuentas. Sin ir más lejos, este mes de junio el Govern debe concretar el modelo de financiación singular pactado con ERC, la condición 'sine qua non' que ha puesto Oriol Junqueras para abrir la puerta a más ententes. Dalmau ha anticipado que la propuesta mantendrá la ordinalidad como "principio rector" de un modelo que, asegura, debe permitir que todas las autonomías "ganen". No obstante, se ha resistido a reconocer que en términos relativos haya comunidades que pierdan peso en el reparto de recursos.

El conseller ha defendido que ahora es "el gran momento", con Pedro Sánchezen la Moncloa, para que Catalunya mejore su financiación y ha advertido a los barones del PP que la Generalitat "no tiene miedo" a afrontar este debate en la Conferencia de Presidentes de este viernes o donde haga falta. De hecho, ha apuntado que hay territorios gobernados por los populares que están más cerca del modelo que propone Illa que del que defienden otros presidentes autonómicos del PP. "No hay una posición homogénea", ha afirmado.

La advertencia al PP

En todo caso, ha advertido a los populares que si vienen a Barcelona con ánimo de "reventarlo todo" al final lo único que conseguirán es "quemar al país". A su juicio, y en la misma línea que ha defendido el president de la Generalitat, del encuentro debería derivarse un gran acuerdo en materia de vivienda a partir de los recursos adicionales que ha planteado Sánchez. Pase lo que pase, ha subrayado, Catalunya continuará con su plan de invertir 4.400 millones en esta legislatura más los 2.000 millones más prometidos por Illa en función de si se consiguen o no nuevos presupuestos.

Dalmau ha hecho también una defensa cerrada de la ampliación del aeropuerto de El Prat, otro de los melones que el Govern abrirá en los próximos días. Catalunya, asegura, no puede estar "paralizada" y debe garantizarse una "conectividad intercontinental". La propuesta, ha avisado, será "muy buena", aunque no ha dado más detalles, y ya ha dejado claro que la Generalitat la defenderá sin considerar que sea necesario un apoyo mayoritario en el Parlament.