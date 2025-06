Illa celebra el aval del TC a la amnistía y se dirige a los jueces del Supremo: "Espero que haga reflexionar a los que no están aplicando esta ley"

Primera reacción pública del president de la Generalitat, Salvador Illa, ante el borrador de sentencia del Tribunal Constitucional que avala la constitucionalidad de la ley de amnistía: "Es una muy buena noticia, espero que esto haga reflexionar a los que no están aplicando esta ley". Un alegato pronunciado durante la sesión de control del Parlament que es todo un dardo a los jueces del Tribunal Supremo, que hasta ahora se ha resistido a aplicar la ley del olvido a los líderes del 'procés' con el argumento de que no opera sobre el delito de malversación.

El president ha ido así un poco más allá -insólito hasta ahora- de la respuesta que habitualmente da a los independentistas a la hora de defender la ley de amnistía, y que pasa por asegurar que le gustaría que fuera ya efectiva y que, si bien él "respeta" al poder judicial, también el poder judicial debe respetar al poder legislativo. No obstante, ERC, Junts y la CUP le reprochan que no haga lo suficiente, pese a que él niega la mayor. "Trabajaremos para que sea una realidad, no dejaremos de repetirlo con contundencia y claridad".

ERC reclama al president que "mueva ficha"

Ha sido el presidente del grupo parlamentario de los republicanos, Josep Maria Jové, el primero en interpelar a Illa para pedirle que garantice la "aplicación inmediata" de la amnistía. Él mismo es uno de los dirigentes que aguarda ser exonerado por los preparativos del 1-O, por lo que ha reclamado al president de la Generalitat que "mueva ficha" en lugar de preconizar que ya impera la "normalidad" en Catalunya.

No tiene nada de normal que un tribunal se vanaglorie de no aplicar una ley Josep Maria Jové — President del grupo de ERC en el Parlament

"No tiene nada de normal que un tribunal se vanaglorie de no aplicar una ley", ha espetado, además de hacer hincapié en que "la represión no se acabará" hasta que se solucione un conflicto político que, a juicio de ERC, pasa por el derecho a la autodeterminación de Catalunya. "Respeto su planteamiento político. Los conflictos políticos se resuelven en el ámbito de la política, es una lección que hemos aprendido", se ha limitado a responder Illa tratando de esquivar entrar en confrontación con el planteamiento del que es un socio imprescindible de legislatura.

El mismo Jové se ha encargado de recordar que, si los socialistas no hubieran aceptado la amnistía, no estarían gobernando ni en el Estado ni en Catalunya. Junts, a su vez, ha obviado el borrador del TC sobre la ley de amnistía durante la sesión de control y se ha centrado en recriminar de nuevo al Govern que esté "supeditado" al Gobierno de Pedro Sánchez y a la agenda de los Comuns.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament. / Ferran Nadeu

La CUP busca el cuerpo a cuerpo... y no lo encuentra

La CUP sí que ha buscado entrar en el cuerpo a cuerpo con el president también a cuenta de una amnistía que la diputada Laia Estrada ha advertido que no ha puesto fin a la "represión" contra los independentistas ni ha sido una solución para el conflicto político, aunque sí que ha reconocido que ha sido todo un "éxito" en la estrategia de apaciguamiento abanderado por el PSC. "Se ha pacificado el país y se ha cambiado la reivindicación de la autodeterminación por la de la financiación", ha lamentado Estrada, que también ha preguntado a Illa si fueron de su agrado los gritos de "independencia" que le rodearon el lunes en un acto de Òmnium en el Palau de la Música.

El president ha respondido sin despeinarse quitándole hierro a ese episodio, pese a que la CUP lo ha tachado de "españolista" y le ha recordado de nuevo que se manifestó con PP y Vox tras el 1-O en 2017: "Para mí la normalidad es que se exprese la pluralidad de la sociedad catalana. En este país hay mucha gente que es independentista y tienen derecho a ello y lo respeto. También gobierno para ellos. Yo no lo soy, hay gente que no lo es, así que también pido que se nos respete". Y ha rematado también recordando que al final son los ciudadanos los que deciden cíclicamente en las urnas quién se pone el mando del país.