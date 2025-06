Leire Díez, hoy en directo | Última hora de su comparecencia y la irrupción de Víctor de Aldama

"He ido porque me parecía bochornoso e increible que esta señora que ha hecho lo que ha hecho que se ha dedicado a amenazar a integrantes de la Guardia Civil, la UCO; cuente que tiene vídeos de jueces y fiscales, diga en una rueda de prensa que es una investigacion periodistica. Todos vosotros sois periodistas y no vais amenazando de muerte a nadie. Me parece increible que dé una rueda de prensa para reirse de todos los españoles. Me parece indignante. Le quería ver en persona porque no la conocía, no conocía a esa persona que tanto odio me tiene y me quiere bajo tierra. Su lacayo Pérez Dolset empujándome y casi llegando a las manos, protegiéndola como si fuera su guardaespaldas", afirma Aldama.