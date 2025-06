Leire Díez se presenta como garante de la “democracia”, se desvincula del PSOE y acaba siendo increpada por Víctor de Aldama

Leire Díez, hasta el martes la militante sin cargos más famosa del PSOE en los últimos tiempos, dice que ahora puede hablar. Como afiliada, sostiene, se veía atada por los estatutos del partido, que le impedían intervenir en los medios sin el visto bueno de la dirección socialista. Por eso, según su versión, presentó su baja, tras ser interrogada en Ferraz durante dos horas por un responsable del equipo jurídico, entregarle un pendrive con documentación y mantener un breve encuentro con el secretario de Organización, Santos Cerdán. Pero lo que ha dicho este miércoles, en una comparecencia sin preguntas celebrada en un hotel de Madrid donde se han vivido escenas surrealistas, como un final en el que ha sido increpada por Víctor de Aldama, presunto cabecilla de la ‘trama Koldo’, no es muy distinto a lo que venía explicando desde que estalló el escándalo.

Presentándose como “periodista y socialista”, Díaz ha insistido en que lleva a cabo un trabajo de investigación sobre la llamada "policía patriótica" y la corrupción en el sector de los hidrocarburos. De ahí sus encuentros para obtener información sensible sobre la UCO. “Una democracia no puede mirar hacia otro lado”, ha señalado Díez. “Deseo dejar claro que mi trabajo no lo he hecho en representación de nadie. No soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE. No soy una fontanera, ni una cobarde. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones”, ha continuado.

Pero todo ha concluido de forma abrupta al aparecer De Aldama, acercarse a los micrófonos situados delante de Díez y comenzar a increparla. “¡Esta señora es una sinvergüenza y una mentirosa! ¡Que dé la cara, que no la ha dado! ¡Se ha ido en cuanto me ha visto!”, ha gritado el presunto comisionista en el caso que también afecta a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE. La dirección socialista ha visto aquí la mano del PP, después de que Aldama, a la salida del hotel, cuando todo había terminado, ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que “saque” a España “del caos”.

Leire Díez durante la rueda de prensa que ha ofrecido después de anunciar su baja del PSOE. / José Luis Roca

Díez, en cualquier caso, no había aportado minutos antes información nueva sobre su reunión el pasado febrero con el empresario Alejandro Hamlyn, acusado de un fraude fiscal de 154 millones de euros, en la que según los audios publicados a principios de la semana pasada por ‘El Confidencial’ le ofreció beneficios judiciales a cambio de información sensible en contra de un alto mando de la UCO, la unidad de la Guardia Civil que protagoniza las investigaciones que afectan al PSOE y a la familia de Pedro Sánchez. Tampoco sobre su presunto intento de mercadear con un vídeo de contenido sexual del fiscal anticorrupción José Grinda, vinculado a la llamada ‘Operación Catalunya’. Sobre la primera cita se ha limitado a decir que las conversaciones difundidas están “prefabricadas”, porque el encuentro duró “mucho más tiempo”, y que abrió la puerta a tratos de favor ante los tribunales porque esa es una “posibilidad” que recoge el “ordenamiento jurídico” para los confidentes. En el supuesto chantaje al fiscal Grinda ni siquiera se ha detenido.

Las consecuencias para Sánchez

“He estado años trabajando en esta investigación, antes de que saltaran a la luz los presuntos escándalos que afectan al PSOE, que también he abordado. Mentiría si no dijese que, afectando al PSOE, lo hice con entusiasmo”, ha señalado Díez, cuyos oscuros tratos, que según su relato y el del PSOE llevaba a cabo sin autorización ni conocimiento de la dirección del partido, han provocado un nueva tormenta política sobre el Gobierno. Alberto Núñez Feijóo pide apoyos para una moción de censura, por el momento imposible ante el rechazo que provoca el líder del PP en todos los grupos salvo Vox, y ha convocado una manifestación en contra de Sánchez que tendrá lugar este domingo en Madrid. Y algunos socios parlamentarios del Ejecutivo, como Junts, ERC y Podemos, han decidido unirse al PP y exigir al presidente que rinda cuentas sobre este caso en el Congreso. Sánchez no tendrá más remedio que comparecer antes o temprano.

Dando muestras de su gusto por las cámaras y de que no tiene ninguna voluntad de esconderse, la futura exmilitante (su baja se hará previsiblemente efectiva esta tarde) ha llegado al recinto casi media hora antes de la hora fijada. Impasible, se ha sentado frente a una mesa totalmente ocupada por decenas de micrófonos. Lo primero que ha dicho resulta muy difícil de rebatir: "No necesito explicar quién soy". Asistiéndola estaba otro rostro conocido: Javier Pérez Dolset, un empresario también investigado que participó en la controvertida reunión de febrero. Ha llegado a empujar a Aldama cuando este increpaba a Díez. “Me he puesto en medio para separarle de Leire -ha dicho después Dolset-. Aldama sabrá por qué no quiere que ella hable”.

En un final coherente con todo lo que había ocurrido justo antes, el personal del hotel ha terminado llamando a la Policía y la propia Díez ha anunciado que denunciará a De Aldama.