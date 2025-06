El Govern llevará al Parlament el decreto de la tasa turística pese al rechazo del Consell de Garanties Estatutàries

El dictamen del Consell de Garanties Estautàries (CGE) contra el decreto para aplazar la subida turística, por no ajustarse a los criterios de necesidad extraordinaria y urgente, no modificará los planes del Govern, que prevé convalidar el texto en el próximo pleno del Parlament.

En declaraciones desde los pasillos de la Cámara catalana, la consellera de Economia, Alícia Romero, ha dicho que "respeta" el informe del órgano consultor, pero ha recordado que "no es vinculante" y ha defendido que la aprobación y posterior convalidación del decreto es "urgente" en aras de la seguridad jurídica.

Cabe recordar que el texto en cuestión fue la solución que encontró el Govern para arreglar el desaguisado parlamentario del pasado 7 de mayo. Aquel día, la Cámara avaló -con los votos de ERC y los Comuns- el incremento de la tasa turística, pero rechazó, de forma inesperada, otro texto que debía aplazar su entrada en vigor hasta octubre.

El partido liderado por Jéssica Albiach se descolgó de la mayoría porque no estaba de acuerdo con el aplazamiento pactado entre socialistas y republicanos, y Junts decidió no salvar los muebles al Executiu, a pesar de estar de acuerdo con postergar la entrada en vigor de la tasa como se había comprometido a hacer con el sector hotelero. Finalmente, Govern y Comuns pactaron este nuevo decreto para retrasar la subida de la tasa, a cambio de destinar 60 millones -los que se deberían haber ingresado si no hubiera habido una demora- a políticas de vivienda.

Los posconvergentes, a pesar de estar en contra de la subida de la tasa turística, recurrieron ante el Consell de Garanties Estatutàries su aplazamiento. Su argumento fue que el Govern abusa del instrumento legal de los decretos para evitar el debate parlamentario. Tras ver apoyada su tesis por el Consell, este martes la portavoz de Junts, Mònica Sales, exigió al Govern dar marcha atrás y retirar el decreto.

"Si es el Govern de la normalidad institucional, debería cumplir con el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries y dejar de generar inseguridad jurídica", defendió Sales, que recordó que cuando el PSC estaba en la oposición también recurría a este organismo y reclamaba que se cumplieran sus resoluciones.