ERC y Comuns dan aire a Illa con el tercer suplemento de crédito, pero no le garantizan nuevos presupuestos

El Parlament ha aprobado este miércoles con los votos del PSC, ERC y Comuns la tercera inyección de recursos extraordinaria a la Generalitat -suplemento de crédito- en lo que va de año que da músculo financiero a la administración catalana y mitiga el efecto negativo de no haber aprobado unos presupuestos este 2025. Con esta votación, el Govern de Illa se asegura estabilidad política hasta la negociación de las próximas cuentas públicas que debería empezar después del verano. Eso sí, los dos socios parlamentarios del president, ERC y Comuns, han avisado a Illa de que no puede dar por descontado su 'sí' a las cuentas de 2026. Deberá negociar, y ya le ponen condiciones.

El tercer suplemento de crédito que se ha aprobado hoy supone para el Govern 468 millones de euros extra que, sumados a las dos inyecciones anteriores, se acercan a los 4.000 en total. Esta suma le ha dado al ejecutivo de Illa el margen para gobernar en su primer año sin demasiados sobresaltos.

El dinero debe estar en el campo y no en el banco David Cid — Portavoz de los Comuns

Para sacar adelante este tercer suplemento el Govern ha vuelto a exprimir su alianza con ERC y los Comuns que, a cambio de sus votos, han vuelto a poner sus condiciones. Los republicanos han conseguido recursos para la rehabilitación de viviendas y para ampliar la plantilla de la Agència Tributària de Catalunya, mientras que los Comuns han logrado más inversión millones para reforzar el catalán, el inglés y las matemáticas en las escuelas. Los dos grupos han defendido que los suplementos eran necesarios para que el Govern pudiera disponer de más recursos para políticas públicas. El portavoz de los Comuns, David Cid, ha recurrido a la célebre frase de Cruyff cuando le pedía fichajes Núñez: "El dinero debe estar en el campo y no en el banco".

Pero, pese a que ERC y Comuns han venido sosteniendo a Illa en el Parlament en lo que va de legislatura, este miércoles también han utilizado sus discursos para transmitir que su aval a los tres suplementos de crédito no es un cheque en blanco de cara a los próximos presupuestos catalanes. Y, de nuevo, han fijado sus condiciones para negociar. Los republicanos exigen, a cambio de sus votos, una nueva financiación para Catalunya. "En ERC tenemos más ganas que nadie de que Catalunya disponga de nuevo presupuestos, pero si no hay nueva financiación no habrá ni presupuestos ni estabilidad", ha dicho el diputado Albert Salvadó. Cid ha advertido al Govern de que solo tendrá sus votos si cumplen con los pactos pendientes y ha fijado tres prioridades para las nuevas cuentas: "Más vivienda, más servicios públicos y más transporte público para todo el mundo".

La consellera de Economía, Alícia Romeo, este miércoles en el Parlament. / David Zorrakino / Europa Press

¿Presupuestos o elecciones?

La encargada de aportar el punto de vista del Govern ha sido la consellera de Economía, Alícia Romero, que ha agradecido "el apoyo y generosidad" de sus dos socios parlamentarios con los tres suplementos de crédito. También ha dicho que quiere empezar a negociar las cuentas de 2026 "cuanto antes mejor", aunque no podrá hacerlo hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez fije el marco económico para las comunidades. También se ha fijado el objetivo ambicioso de que los presupuestos del año que viene puedan entrar en vigor "a principios de año". Desde 2010 solo una vez unas cuentas catalanas han entrado en vigor un 1 de enero, que es cuando toca. Fue en 2022. El resto de ejercicios han ido con retraso o, directamente, no se han aprobado y se ha tenido que recurrir a una prórroga presupuestaria.

Precisamente, la oposición ha avisado a Illa de que, si no logra aprobar las cuentas de 2026, empezarán a retumbar los tambores de unas elecciones anticipadas en Catalunya. El diputado de Junts Jordi Munell ha dicho que un cualquier "país normal debería tener presupuestos" y no un ejecutivo que gobierna a golpe de suplementos de crédito. El diputado del PP Hugo Manchón ha recordado a Illa que el propio Pedro Sánchez, cuando era jefe de la oposición, reclamaba elecciones cuando el Gobierno de turno no tenía apoyos parlamentarios para aprobar cuentas. Una vez le espetó a Mariano Rajoy: "Un Gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina". Este miércoles en el Parlament ERC y Comuns le han dado a Illa la suficiente gasolina para llegar hasta final de año, pero no para acabar la legislatura. Tras el verano, tocará negociar.