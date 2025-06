Illa defenderá ante el PP por qué Catalunya merece una financiación singular: "Creo que tengo la razón"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ejercerá como anfitrión de la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Barcelona y se prepara para defender ante los barones del PP por qué Catalunya merece una financiación singular. Después de que el Gobierno cediera al incorporar en el orden del día todos los asuntos que reclamaban los populares para evitar su plante, Illa ha criticado el "ruido" y el "jaleo" del partido de Alberto Núñez Feijóo y se ha reafirmado ante Esquerra en que cumplirá con su acuerdo en tiempo -la propuesta se dará a conocer este junio- y en forma -porque respetará el principio de ordinalidad y contará con una cuota de solidaridad-: "Esto es lo que haremos y esto es lo que hay que hacer", ha subrayado.

"No tengo ningún inconveniente en discutir esto en ningún foro, porque creo que tengo la razón", ha enfatizado Illa durante la sesión de control al president en el Parlament tras ser interpelado por Junts. El presidente del grupo posconvergente en el Parlament, Albert Batet, le ha recriminado que se disponga a defender la financiación en un foro multilateral y no en un formato bilateral. "Sin incomodar a Pedro Sánchez nunca podrá defender a Catalunya", le ha espetado. Sin embargo, Illa ha reafirmado que está dispuesto a defender la financiación en cualquier foro con ánimo "constructivo": "Como estoy muy convencido de lo que hago, no tengo ningún inconveniente en discutirlo este viernes en la Conferencia de Presidentes o donde convenga", ha incidido el president.

La vivienda en el epicentro

También los Comuns le han pedido que se esfuerce en defender Catalunya y le han reclamado que "no caiga en la trampa y el boicot del PP, ni en el fango ni en su estrategia", un consejo que el jefe del Govern ya se había anotado. "El PP lo único que quiere es derrocar al Gobierno del Estado" y "salvar" a Feijóo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado el parlamentario David Cid. Pese a que entre los planes del Govern no constaba debatir sobre el modelo de financiación en la Conferencia de Presidentes, partiendo de la base de que no está cerrado y de que el espacio para discutirlo es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en Palau ven ahora una vía para defender ante los socios el cumplimiento de los acuerdos, pero también una oportunidad para tratar de erosionar a los barones del PP que lideran autonomías infrafinanciadas para cercarles ante la falta de una propuesta común.

La voluntad de Illa es centrar el foro en la vivienda, ya que pedirá al Estado la cesión de solares y activos de la Sareb para gestionarlos dentro del parque público, y exhibir las medidas que ya ha puesto marcha como la construcción de 55.000 viviendas, la inversión de unos 2.000 millones y la agilización de la burocracia. Aunque está dispuesto a dar la cara en defensa de la financiación singular, el president ha reafirmado su compromiso en "centrarse" en lo que considera que es el asunto que más lesiona la "cohesión social" en estos momentos, además de insistir en que Catalunya continuará siendo la autonomía que "despliega políticas más ambiciosas".

Me duele ver que hay sectores de la sociedad catalana que no entienden que la vivienda es un derecho y no un negocio Salvador Illa — President de la Generalitat

La vivienda, ha subrayado, "es un derecho y no un negocio", motivo por el que ha asegurado que hay expresiones que se han lanzado en las últimas horas por parte de colectivos de propietarios que lo han "avergonzado". "Me duele ver que hay sectores de la sociedad catalana que no entienden que a veces el mercado falla y hay que intervenir", ha zanjado.