Junts pide al Govern que retire el decreto que frena la subida de la tasa turística tras el aviso del Consell de Garanties Estatutàries

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha pedido este martes al Govern que retire el decreto que frena la subida de la tasa turística hasta octubre tras el rechazo del Consell de Garanties Estatutàries. A pesar de que se trata de un órgano consultivo cuyos decretos no son vinculantes, Sales ha recordado que cuando el PSC estaba en la oposición recurría a este organismo -como ahora hacen los posconvergentes- y reclamaba que se cumplieran sus resoluciones. "Si es el Govern de la normalidad institucional, debería cumplir con el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries y dejar de generar inseguridad jurídica", ha sentenciado.

Las declaraciones de la portavoz llegan después de que el órgano diera la razón a su partido y concluyera por unanimidad que no hay "necesidad extraordinaria" ni "urgente" para tramitar esta cuestión por la vía del decreto.

El texto legal en cuestión, que debe ser convalidado en el Parlament durante este junio, fue la solución que encontró el Govern para arreglar el desaguisado parlamentario del pasado 7 de mayo. Aquel día, la Cámara avaló -con los votos de ERC y los Comuns- el incremento de la tasa turística, pero rechazó, de forma inesperada, otro texto que debía aplazar su entrada en vigor hasta octubre.

El partido liderado por Jéssica Albiach se descolgó de la mayoría porque no estaba de acuerdo con el aplazamiento pactado entre socialistas y republicanos, y Junts decidió no salvar los muebles al Executiu, a pesar de estar de acuerdo con postergar la entrada en vigor de la tasa como se había comprometido a hacer con el sector hotelero. Finalmente, Govern y Comuns pactaron este nuevo decreto para retrasar la subida de la tasa, a cambio de destinar 60 millones -los que se deberían haber ingresado si no hubiera habido una demora- a políticas de vivienda.

Con esta ya son cuatro las veces que los posconvergentes han acudido al Consell de Garanties Estatutàries en lo que va de legislatura. La primera vez fue a finales del año pasado, cuando Junts impugnó ante el órgano consultor las leyes de Comuns y ERC para retirar los beneficios fiscales del Hard Rock, alegando "inseguridad jurídica". El Consell avaló ambas iniciativas y rechazó que hubiera una ausencia de garantías legales como pretendían los posconvergentes.

En cambio, sí falló a favor del partido de Carles Puigdemont en las dos siguientes resoluciones, cuando solicitó un dictamen sobre el decreto inicial de incremento de la tasa turística, y otro sobre la modificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). En ambos casos, el Govern aceptó tramitar dichos textos legales como proyectos de ley, lo que permite a la oposición introducir modificaciones, aunque el contenido del decreto permanece en vigor mientras tanto.

Tras este tercer aviso del Consell de Garanties, Sales ha acusado al Govern de "persistir en el error" y de saltarse "de manera recurrente los trámites establecidos".