Catalunya reclama al PP que acuda por "responsabilidad" a la Conferencia de Presidentes y no veta ningún asunto en el foro

Catalunya tiene toda la logística lista para ejercer de anfitriona de la Conferencia de Presidentes, la primera que acogerá en los 20 años que hace que se creó este foro, pero en estos momentos está en vilo ante la posibilidad de que los barones del PP dejen la silla vacía. Para el Govern de Salvador Illa es importante que se celebre en Barcelona como símbolo de la "normalización" institucional tras dar carpetazo al 'procés', por lo que está dispuesto a debatir sobre cualquier asunto, también sobre la financiación, si eso sirve para salvar el encuentro. Sin embargo, exige "responsabilidad" al PP, a quien advierte de que sería "lamentable" que finalmente sus presidentes autonómicos decidieran no acudir.

El riesgo de que la Conferencia de Presidentes prevista para el viernes en el Palau de Pedralbes acabe como el rosario de la aurora es alto, sea por incomparecencia de los presidentes populares, que son mayoría, o por un boicot del debate. La portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, no se ha querido poner este martes en la tesitura de que la cita acabe no celebrándose o se mantenga solo con la asistencia de los barones del PSOE, pero sí que ha elevado el tono para interpelar a los populares.

Hago un llamamiento a la política útil, a no desvirtuar y desprestigiar un órgano que debe servir para aportar soluciones y recursos a problemas de la ciudadanía y no para utilizarse políticamente Sílvia Paneque — Portavoz del Govern

"Hago un llamamiento a la política útil, a no desvirtuar y desprestigiar un órgano que debe servir para aportar soluciones y recursos a problemas de la ciudadanía y no para utilizarse políticamente", ha espetado la también consellera, saltándose su habitual consigna de no confrontar desde el atril de la Generalitat tras la reunión semanal del Consell Executiu. De hecho, aún ha ido más allá y ha anticipado que cada cual deberá "hacerse responsable de sus actuaciones" y de explicar por qué no se quiere debatir sobre, por ejemplo, los problemas de acceso a la vivienda que azota a los ciudadanos. "Si les parece que no es suficientemente relevante, tendrán que explicarlo", ha asegurado sobre el principal asunto que Catalunya quiere situar en el orden del día.

La patata caliente de la financiación

En todo caso, Paneque ha querido dejar claro que el Govern no va a "vetar" ningún asunto que el PP quiera poner encima de la mesa. Tampoco el de control de las fronteras y el de la financiación, por más que el president considere "prematuro" abordarlo porque todavía está cerrando los detalles para presentar la propuesta de modelo singular a finales de este mes. En todo caso, el Executiu ha planteado a los populares que asistan, si hace falta, para explicar sus discrepancias sobre este tema y sobre todos los que consideren oportunos, pero que no se ausenten de un foro que tiene que ir en "beneficio" de la ciudadanía.

Si se acaba abriendo el melón de la financiación, la intención de Illa es volver a insistir en el argumentario que ya ha desplegado en los últimos meses: que se trata de un modelo centrado en poder disponer de los recursos para sufragar los servicios públicos de Catalunya y que no está concebido para ir "en contra" o ser "insolidario" con otros territorios. De hecho, el Govern lo ve compatible con que todas las autonomías acaben resultando beneficiadas. La semana pasada, el president retó a los barones del PP a afrontar este debate "seriamente" con propuestas basadas en datos y no en "ruido".

En todo caso, la Generalitat deja en manos del Gobierno de Pedro Sánchez la decisión sobre cómo abordar la financiación y el resto de asuntos que reclama el PP con la prioridad de salvar la cita, para la que asegura tenerlo ya todo listo. Su actitud, asegura, será la de sentarse con voluntad de "dialogar" y alcanzar consensos en un encuentro que será la antesala de un fin de semana calentado por los populares con una manifestación en contra de Sánchez bajo el lema 'Mafia o democracia'.