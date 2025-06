ERC normaliza los pactos con el PSC antes de un junio clave en financiación y Rodalies

El Parlament aprobará este miércoles el tercer suplemento de crédito para ampliar el margen de gasto de la Generalitat para este año, algo que llegará tras un nuevo pacto entre el PSC y ERC al que solo le falta 'sí' definitivo de los Comuns. Más allá de la lectura económica que tendrá esta nueva inyección de recursos a la Generalitat, la votación también tendrá una lectura política: la normalización de los pactos entre socialistas y republicanos tras su relación tormentosa en tiempos del 'procés'. El PSC y ERC, simplemente, se han acostumbrado a pactar. Eso sí, esta sintonía vivirá una prueba de fuego este junio: el día treinta acaba el plazo que ERC dio al president a Illa para presentar avances significativos tanto en financiación como en Rodalies, dos temas centrales para el partido de Oriol Junqueras.

El deshielo entre socialistas y republicanos empezó en marzo de 2023, con ERC aun al frente Generalitat. El entonces president Pere Aragonès vio cómo Junts abandonaba el Govern dando un portazo y optó para acercarse al PSC para aprobar los presupuestos de ese año. Esa vez, le funcionó. Cuando luego el PSC ganó las elecciones, se intercambiaron con ERC los papeles de Govern y oposición, pero han seguido pactando. Desde que empezó la actual legislatura han firmado tres suplementos de crédito por valor de casi 4.000 millones de euros, lo que ha dado aire a Illa para gobernar. A cambio, ERC, se ha apuntado la paternidad de algunas de estas partidas presupuestarias y ha intentado influenciar en otros proyectos legislativos como la rebaja del IRPF a las rentas más bajas, la reformulación de la tasa turística o el freno al decreto sobre los cámpings en zonas inundables.

Aragonès e Illa el día que acordaron los presupuestos certificando el deshielo ERC-PSC. / FERRAN NADEU

Sentadas las bases de la relación, este mes de junio servirá para saber si tiene futuro o no. Antes del día 30, el Govern tiene que presentar dos documentos clave que le reclama ERC a cambio de darle estabilidad. El primero, una propuesta de nuevo modelo de financiación de la Generalitat. El segundo, una propuesta de estatutos para la nueva empresa mercantil de matriz catalana que deberá gestionar el personal y los trenes de Rodalies cuando empiece concretarse el traspaso de la competencia. En ERC se respira confianza sobre la dos asuntos, pero no se da nada por descontado. "Vamos bien, pero con el PSC, hasta que no está cerrado, nunca se sabe", afirma una voz autorizada del partido.

En marzo, ni el PSOE ni el PSC estaban haciendo lo que tocaba; ahora están haciendo más Oriol Junqueras — Presidente de ERC

Respecto a la cuestión de los trenes, socialistas y republicanos lleva tiempo intercambiándose documentos sobre cómo deben ser estos estatutos. El punto central es que la nueva empresa esté "segregada" de la actual, Renfe Viajeros, y esté dirigida por personas propuestas por la Generalitat. Este un tema delicado que estuvo punto de motivar una huelga de maquinistas hace dos meses. Fuentes republicanas consultadas por EL PERIÓDICO explican que, de las dos negociaciones, esta es la que está "más bien enfocada". Respecto a la otra, sobre financiación, existen más dudas porque el asunto es más complejo. Además, quienes negocian son el Gobierno del PSOE y el Govern del PSC, aunque con una línea abierta con ERC. El propio Junqueras, hace unos días, dio un voto de confianza: "En marzo, ni el PSOE ni el PSC estaban haciendo lo que tocaba. Creo que ahora están haciendo más".

La estructura de la negociación

Para poder normalizar los acuerdos con el PSC, ERC ha ido poniendo en práctica unas normas no escritas que, considera, mitigan el desgaste de estar pactando de forma habitual con los socialistas. Por ejemplo, los republicanos son los encargados de anunciar, la mayoría de veces en solitario, los acuerdos a los que llegan con el Govern. Esta fórmula les permite controlar el relato. Así lo hicieron con el tercer suplemento de crédito o cuando el propio Junqueras anunció la condonación parcial de la deuda de la Generalitat.

El portavoz de ERC Isaac Albert anunciando el acuerdo del tercer suplemento de crédito. / MARC PUIG / ERC

Además, no hay prácticamente imágenes de las negociaciones ni de los dirigentes que participan en ellas. Junqueras e Illa solo se han dejado fotografiar en público una vez -el pasado 22 de febrero en la Generalitat-, pese a que mantienen una relación fluida desde 2021, cuando Illa llegó al frente del PSC. La idea de fondo que transmite ERC es que se puede pactar con el PSC, pero guardando las distancias y, sobre todo, intentando marcar las diferencias. "Las relaciones son cordiales, pero cada uno tiene su rol", esgrimen desde el partido republicano.

El partido de Junqueras también defiende su relación con el PSC en contraposición a Junts. "Nosotros no somos Junts. El 'no a todo' no lo practicamos", defiende un dirigente republicano. Después del verano, Esquerra tiene que decidir si da un paso en sus relaciones con los socialistas y aceptan negociar los presupuestos de la Generalitat de 2026 con el Govern de Illa. "Si avanzamos en algunos ámbitos, singularmente en financiación y Rodalies, es evidente que tendremos mejor predisposición a hablar de nuevos temas y uno de estos nuevos temas podría ser un acuerdo presupuestario para el 2026", dijo Junqueras hace apenas unos días. La clave pues, estará en este mes de junio.