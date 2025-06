ERC reconoce avances con el PSC en financiación y Rodalies, pero pide concreciones: "El tiempo corre"

Ya está en marcha la cuenta atrás de un mes para que el PSC cumpla con dos de los pactos más importantes que tiene suscritos con ERC: la nueva financiación y el traspaso Rodalies. El partido de Oriol Junqueras dio hasta el 30 de junio a los socialistas para presentar una propuesta de nuevo modelo de financiación y una propuesta de los nuevos estatutos que tendrán que regir la empresa catalana que gestionará a partir de ahora los trenes y su personal. Este lunes ERC ha reconocido que hay avances sobre las dos cuestiones, pero que nada está cerrado, y ha apremiado a los socialistas a empezar a perfilar los acuerdos definitivos. "La cosa avanza, pero necesitamos concreciones. Necesitamos pasar de las palabras a los hechos", ha dicho el portavoz republicano Isaac Albert.

Como ha explicado este mismo lunes EL PERIÓDICO, de la dos cuestiones que hay liza, la mejor enfocada es la de Rodalies. ERC lleva semanas intercambiándose documentos con el Govern sobre cómo deben ser los estatutos de la nueva empresa y cada vez está más cerca el pacto. "La negociación avanza y avanza bien. Hemos recibido los estatutos", ha explicado Albert. Para tener el visto bueno de los republicanos, la nueva empresa deberá estar "segregada" de la actual, Renfe Viajeros, y también deberá estar dirigida por personas propuestas por la Generalitat. No debería haber problemas en cerrarse pronto un acuerdo, aunque este solo será el punto de partida para que empiece a concretarse paulatinamente el traspaso de los trenes y las líneas, lo que podría llevar años.

Que se pongan las pilas. Las buenas palabras existen, pero necesitamos hechos y el tiempo corre Isaac Albert — Portavoz de ERC

La otra cuestión, la de la financiación, es más complicada. El PSC y ERC buscan un nuevo modelo de financiación "singular" en que aumente exponencialmente la capacidad recaudatoria de la Agència Tributària de Catalunya en detrimento de Hacienda. Y que todo esto, además, esté avalado por el PSOE que es quién deberá ejecutar todos los cambios que correspondan al Estado. En este asunto, Albert también se ha mostrado optimista porque "se están dando las reuniones necesarias para los plazos que están establecidos". Eso sí, no hay nada firmado, por lo que ERC no quiere entrar en celebraciones antes de tiempo. "Que se pongan las pilas. Las buenas palabras existen -por parte de los socialistas-, pero necesitamos hechos y el tiempo corre", ha sentenciado. El plazo acaba el 30 de junio.

El futuro del aeropuerto

Más allá de la financiación y Rodalies, hay un tercer elemento que también condicionará en el futuro más inmediato de las relaciones entre ERC y el Govern de Salvador Illa: el aeropuerto de Barcelona. En esta cuestión, el partido de Junqueras ya no se atreve a hacer pronósticos de sí habrá sintonía entre las dos partes. Además, Albert ha avisado de que para su partido el futuro del aeródromo de El Prat no pasa por un debate alrededor de si hay que ampliar o no la instalación, sino porque su gestión esté en manos de la Generalitat y no de Aena, como ahora. El president Illa tiene previsto concretar su propuesta en las próximas semanas.

Mientras espera al desenlace de Rodalies, financiación y aeropuerto, el único asunto que ahora mismo si genera rechazo en ERC es la celebración de la conferencia de Presidentes el próximo viernes en Barcelona por decisión del jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez. Albert ha considerado que es una "escenificación" que solo persigue "contentar" Catalunya. "El país no necesita escenificaciones ni anuncios vacíos contenidos", ha concluido.