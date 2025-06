Vivienda, educación e infraestructuras: las claves del pacto Govern-Comuns para una nueva inyección de recursos

Los Comuns han presentado este lunes el acuerdo que permitirá al Govern convalidar en el Parlament la tercera y última ampliación de crédito -de 468 millones de euros- a los presupuestos prorrogados, después de que el Executiu atara los votos de ERC la semana pasada. El total de suplementos, de casi 4.000 millones de euros, cierra más de medio año de negociaciones durante los cuales la formación de Jéssica Albiach, pese a sus seis votos, se ha consolidado como socio clave para desbloquear los recursos que han permitido a Salvador Illa sortear la falta de presupuestos.

"El Govern tiene las herramientas y los recursos y ahora lo que toca es ejecutar y cumplir. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo", ha declarado el portavoz de la formación en el Parlament, David Cid, durante la rueda de prensa donde han dado a conocer el acuerdo, en la sede del partido. En este tercer paquete de medidas, los Comuns han puesto el acento en la carpeta de la educación, pero también han pactado recursos para impulsar la vivienda, los derechos sociales, salud, igualdad y movilidad sostenible. Estas son las principales claves del pacto:

Una de las partidas más destacadas es la destinada a revertir el retroceso en el rendimiento escolar evidenciado por los informes PISA y TIMSS. Se destinan 37 millones de euros para reforzar las competencias en lengua catalana, matemáticas e inglés en colaboración con el mundo local. El objetivo es desplegar hasta dos horas semanales de refuerzo en primaria y secundaria. Aunque el calendario de implantación aún está por concretar, Cid ha asegurado este lunes que la iniciativa empezará a desplegarse este curso en algunos centros -los que tengan menos capacidad- y que se implementará progresivamente" al resto hasta llegar a 2026 a su totalidad.

En paralelo, el acuerdo contempla destinar 5 millones de euros este año para comenzar a recuperar los comedores escolares en los institutos de máxima y alta complejidad. Se trata, según defienden, de un primer paso hacia la gratuidad universal que ya figuraba en su pacto de investidura con el PSC. La previsión es que en 2026 esta partida ascienda a 15 millones, como respuesta a la creciente pobreza infantil.

El refuerzo a la escuela inclusiva también gana músculo con la incorporación de 209 docentes y 352 profesionales de atención educativa el próximo curso. En total, 22,7 millones de euros para mejorar la atención al alumnado con necesidades especiales y poner las herramientas para cumplir el decreto de las escuelas inclusivas. Son medidas que van enfocadas a "mejorar capacidades del alumnado y luchar contra desigualdad y la pobreza infantil", ha subrayado Cid, que ha situado la educación como uno de los "principales retos" de Catalunya.

El acuerdo contempla también medidas para garantizar una educación basada en los "derechos democráticos". El Govern se compromete a revisar los conciertos educativos en los casos donde se vulneren estos principios o se difundan discursos de odio. "Damos un paso para garantizar que las escuelas concertadas con dinero público no puedan difundir discursos de odio y valores antidemocráticos", ha apuntado Cid.

También en materia de educación, el acuerdo incluye inversiones específicas en infraestructuras educativas en municipios como Sitges, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Mollet del Vallès, Vilassar de Mar y otras localidades del Baix Llobregat y el Vallès.

Más allá de las aulas, los Comuns han conseguido que el Govern se comprometa a planificar una futura red ferroviaria que conecte por tren las capitales de comarca de la segunda corona metropolitana. Precisamente, en el área metropolitana, se destinan 72 millones al impulso del tramo pendiente de la L9 y L10 y 40 millones a mejoras de accesibilidad en estaciones clave. También se incluye el proyecto de prolongación de la L3 hasta Esplugues.

Por otro lado, e acuerdo, como adelantó EL PERIÓDICO, prevé avanzar en el estudio del Eje Transversal Ferroviario entre Lleida y Girona y dar continuidad al desarrollo del Tramcamp. Esta apuesta por la movilidad sostenible llega justo cuando comienza a reactivarse el debate sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat, una infraestructura que los Comuns rechazan frontalmente y que podría tensar sus relaciones con el PSC. En ese sentido, Cid ha vuelto a reafirmar hoy la posición de su partido respecto a este asunto, aunque no ha explicitado que vaya a ser un escollo para sentarse a negociar los presupuestos de 2026: "Hasta que esto no esté garantizado que la gente puede coger el tren a su hora, no tiene sentido hablar de otras grandes infraestructuras".

En materia de vivienda, el acuerdo contempla un plan de choque para eliminar la lista de espera en las mesas de emergencia de Catalunya, que actualmente afecta a unas 2.500 personas. Además, se pondrá en marcha en menos de un mes una campaña institucional para informar a los inquilinos sobre sus derechos, con el objetivo de "prevenir situaciones de abuso". Se trata de una de dos peticiones que los Comuns llevaban tiempo exigiendo al Executiu y que han quedado encajadas en este último suplemento.

El acuerdo prevé inversiones para reducir listas de espera, resolver retrasos en reconstrucciones mamarias y mejorar infraestructuras sanitarias. Se construirán nuevos centros de atención primaria, se completarán obras hospitalarias en marcha y se impulsarán nuevos proyectos de hospitales. En el ámbito de los derechos sociales, se crearán 3.500 nuevas plazas de atención residencial en Catalunya, con una inversión de hasta 200 millones de euros. Una de las primeras actuaciones será la puesta en marcha de nuevas residencias públicas.