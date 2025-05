Illa viajará en julio a China para abrir paso a más inversiones asiáticas

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha puesto el broche de su periplo de seis días por Japón y Corea del Sur anunciando que su próximo destino va a ser China a finales de julio. Alineado con la estrategia de Pedro Sánchez, que se reunió con Xi Jinping en Pekín hace un mes y medio, ha dado la orden al Govern de diseñar el 'Plan Asia' para que Catalunya tenga una presencia significativa y se convierta en un "socio fiable y estable" del continente que más crece del mundo. En plena guerra arancelaria desencadenada por Donald Trump, Illa cree a pies juntillas que el presidente del Gobierno acierta en su apuesta por abrir nuevas vías comerciales y se dispone a seguir su misma senda.

Por ahora, no está cerrada la agenda que el jefe de la Generalitat va a tener en China, pero no descarta que pueda incluir una reunión con algún miembro del gobierno chino. De hecho, si la expedición japonesa y coreana ha tenido una vertiente más económica y cultural, motivada también por la presencia catalana en la Exposición Universal de Osaka, la de China quiere que tenga peso económico, pero también político. El pasado mes de novimebre el president se citó en Barcelona con el presidente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Leji, antes de inaugurar la nueva planta de Ebro, así que ahora prepara la torna pero en Pekín.

¿Una delegación en Pekín?

Las instrucciones que tiene el Govern y, más concretamente, el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, es que a finales de año el 'Plan Asia' esté ya diseñado, por lo que el viaje a China se considera un elemento clave para acertar con la receta para fortalecer la presencia y los vínculos en el continente asiático. Uno de los aspectos que se valorará es si la Generalitat debe tener allí una delegación que se sume a la de Tokio y Seúl, además de a las cuatro de promoción económica bajo el paraguas de Acció de Pekín, Seúl, Tokio y Bombay. Durante su etapa como líder de la oposición, el PSC fue especialmente crítico con el papel de las 'embajadas' catalanas, que ahora mantiene pero con el propósito de que pongan el foco en los negocios e intercambios culturales una vez se dejó atrás el 'procés'.

La lectura de Illa es que toca "dar un salto" en el continente asiático teniendo en cuenta que concentra el 60% de la población mundial y se estima que hacia 2030 estará aportando más de la mitad del crecimiento de todo el planeta. Catalunya, sostiene, no puede obviar esta tendencia si no quiere "quedarse atrás". Más aún cuando se están quebrando uno vínculos con Estados Unidos que el Executiu querría mantener, pero que no da por seguros con Trump. Empecinado en lograr que Catalunya sea un referente económico a escala española y europea, se arremanga para buscar alternativas. De hecho, está dispuesto a aumentar los viajes transatlánticos, además de los contactos con las capitales europeas.

Relaciones "sembradas" a la espera de frutos

La ambición está, pero queda por ver los resultados tangibles. Illa hace un "balance positivo" de la agenda frenética que ha tenido en Japón y Corea, aunque desde el principio reconocía que venía a "sembrar" relaciones, a "acompañar" lo que ya esté en marcha y que, por lo tanto, el objetivo no era volver con nuevas inversiones bajo el brazo. El ejemplo más claro ha sido el encuentro con los mandamases del conglomerado surcoreano Lotte, que sirvió para bendecir una inversión de 400 millones ya comprometida durante el mandato de Pere Aragonès para construir una fábrica de componentes de baterías eléctricas en Mont-roig del Camp pese a los recelos de los ecologistas.

Salvador Illa, durante la visita a la Exposición Universal de Osaka / Arnau Carbonell / Govern

O el encuentro con la tecnológica NTT Data, Masanori Suzuki, la sexta multinacional de este sector más importante del mundo y la primera en Japón, además de ser la empresa que más trabajadores tiene en Catalunya -4.000 en total- para "reforzar las colaboraciones" después de haber inaugurado el pasado 15 de mayo el Living Lab, el nuevo centro de inteligencia artificial que ha puesto en marcha en Barcelona.

Aprovechando la Exposición Universal de Osaka, Catalunya también ha desplegado una estrategia para captar turistas con su gastronomía. Cada año, Catalunya recibe a medio millón de visitantes japoneses y coreanos de alta capacidad adquisitiva, pero el Govern valora que podrían ser más y que esta es también una vía de entrada de las inversiones. En el horizonte está el vuelo directo entre Barcelona y Tokio o, en su defecto, admiten fuentes gubernamentales, con Osaka. Lleva más de 15 años embarrancado, por lo que admiten que no va a ser fácil.

Era la primera vez que Illa ponía los pies tanto en Japón como en Corea, donde asegura haber quedado fascinado con sus "capacidades tecnológicas" y su potencial de investigación en campos como el de la biomedicina. Más allá de reforzar los vínculos alargando la colaboración del Barcelona Supercomputing Center con el supercomputador Fugaku de Kobe, uno de los más potentes del mundo, y de interactuar con androides en Kioto, el president ha visitado Seegene, una empresa puntera en diagnóstico molecular para detectar enfermedades y aplicar tratamientos personalizados que tiene un acuerdo para compartir tecnología con la catalana Werfen, con sede en Lliçà d'Amunt y especializada en diagnóstico in vitro. "El futuro se decide aquí", resume Illa con el rumbo ya puesto hacia Pekín.