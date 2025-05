Feijóo pide a Sánchez no "dar clases" sobre la defensa del catalán y el gallego: "Primero, libertad lingüística en Catalunya y, luego, en Europa"

Alberto Núñez Feijóo ya ha puesto en marcha su gira por España para allanar el camino hacia el congreso del PP de julio. Una de las primeras paradas ha sido Catalunya, plaza siempre sensible para el partido, no solo porque es feudo de Alejandro Fernández, un dirigente conocido por sus recelos hacia la cúpula nacional, sino porque la negativa de los populares a apoyar la oficialidad del catalán en Europa ha levantado ampollas en una comunidad autónoma donde el PP nunca -tampoco ahora- se había mostrado contrario a que lo fuera.

"A mí, de defender el catalán, no me van a dar clases ni en Madrid, ni en la calle Ferraz [sede del PSOE]", ha declarado el dirigente popular desde Castelldefels (Baix Llobregat), ciudad gobernada en mayoría por el PP de Manu Reyes. "No me van a dar clase de ello los políticos madrileños del PSOE", ha insistido, tras aclarar que su partido no "esquiva ningún debate".

Las palabras de Feijóo intentaban desviar el foco de la verdadera polémica en Catalunya: no tanto el aplazamiento de la deliberación sobre la oficialidad del catalán en la UE -postergada por la falta de consenso entre los Estados miembros-, sino el hecho de que el PP catalán reconociera haber hecho llamadas a algunos de esos países para frenar la iniciativa. Fue su secretario general, Santi Rodríguez, quien lo admitió públicamente. Horas después, el partido rectificó y lo negó. "Está claro que se equivocó", señalaron entonces fuentes del PP en Catalunya a EL PERIÓDICO.

Alejandro Fernández, presidente del PPC, junto a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. / NICO TOMÁS (ACN)

El líder de la oposición no ha hecho mención a este hecho y tampoco ha manifestado explícitamente que su partido esté en contra de poder hablar catalán en las instituciones europeas. "Primero, libertad lingüística en Catalunya, y luego en Europa [...] Después hablamos de lo que queráis", ha afirmado. Y tras eso, se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha advertido de que tampoco va a aceptar que le dé lecciones sobre cómo defender el gallego, lengua que, como el catalán, también está pendiente de su oficialidad en Europa, junto al Euskera. "Ahora resulta que este tío va a defender más el gallego que yo", ha comentado entre risas Feijóo, recordando al jefe del Gobierno que fue presidente de Galicia durante cuatro mandatos en los que defendió, a su juicio, el derecho a poder hablar tanto español como gallego.

"Una cosa es que necesites utilizar la lengua del catalán para ser presidente de España y otra cosa que respetes lengua catalana", le ha afeado, en un discurso donde los disparos contra Sánchez no han cesado, pero cuyo eje central ha sido salir a defender la posición de su partido con la polémica lingüística. El principal argumento es que el PSOE "utiliza" esta lengua para poder ganarse a los votos de Junts, necesarios para que Sánchez pueda seguir gobernando con la mayoría justa que tiene en el Congreso. Que el catalán sea oficial en las instituciones europeas es uno de los acuerdos que los posconvergentes firmaron con los socialistas para hacerlo presidente.

Para el líder de la oposición era importante aclarar esta cuestión y hacerlo desde Catalunya, cuyos votos serán cruciales para que Feijóo pueda optar a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones catalanas. Durante la campaña electoral de las pasadas autonómicas, el dirigente popular se volcó de lleno con prácticamente una decena de visitas y los resultados le sonrieron, pues el PPC pasó de tres a 15 diputados en el Parlament. Este sábado lo ha vuelto a reconocer: "Es la comunidad autónoma que más he visitado en los últimos tres años: Catalunya es muy importante para España, para el PP y para mí", ha deslizado.

Feijóo estuvo esta mañana en Zaragoza y el viernes en Valladolid. Por delante, semanas de ruta para dar a conocer su proyecto y mucho trabajo por delante para redactar los nuevos estatutos y la ponencia política que se sometará a votación el 4, 5 y 6 de julio. Pero antes, el calendario de los populares tiene marcada la fecha del 8 de junio, cuando Feijóo ha convocado una manifestación contra el Gobierno en Madrid.

Alejandro Fernández en su discurso en el acto de Castelldefels. / EFE

El voto del PSC y Vox en Catalunya

En este contexto, el dirigente del PP ha lanzado un mensaje a todos los catalanes para que apoyen la denuncia contra el Ejecutivo en la concentración. "El primer paso" para "echar a Sánchez de la Moncloa", y hacerlo por la "corrupción", la "mafia" y los "escándalos" que, en palabras de Feijóo, le rodean. Sin referencias directas, pero sin espacio para la duda, el líder de la oposición ha pedido explícitamente a los votantes del PSC y de Vox en Catalunya que confíen en su proyecto y que colaboren en la marcha, que tendrá lugar en Madrid. El siguiente paso serán las urnas.

"Todos los valientes que se manifestaron contra el atropello separatismo están invitados a manifestarse contra los atropellos de este Gobierno central, que es rehén del separatismo", ha espetado, dirigéndose al sector socialista descontento con los pactos de Sánchez y Junts y ERC. Y a los de Vox les ha pedido la papeleta útil: "Quien diga que PP es lo mismo que Sánchez os miente", ha deslizado.

La plana mayor del PPC

En primera fila y pendientes de cada palabra, la plana mayor del PP ha acompañado a Feijóo en Castelldefels. Entre el público, una nutrida representación del partido en Catalunya: el número dos del PPC, Santi Rodríguez; los diputados en el Congreso Nacho Martín Blanco y Cristina Agüera; y todo el grupo parlamentario, encabezado por su portavoz, Juan Fernández. También estuvieron presentes el concejal en Barcelona y hombre de confianza de Feijóo, Dani Sirera -a quien ha encargado redactar la ponencia política del próximo congreso-, el expresidente y actual alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, y el primer edil de Pontons, Josep Tutusaus.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza un acto político en Castelldefels, acompañado del presidente del PPC, Alejandro Fernández, la portavoz popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat(i), y el alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes (d), a ocho días de la manifestación que ha convocado para el 8 de junio contra el Gobierno de Pedro Sánchez. / EFE

Subieron al escenario para respaldarlo con intervenciones Fernández y Reyes, junto a la secretaria general del PPE y eurodiputada, Dolors Montserrat. "Feijóo ha logrado unir a todo el partido nacional y a todas las comunidades autónomas", ha presumido Montserrat sobre el presidente del PP en su discurso, pese a las más que conocidas discrepancias del líder del PP en Catalunya con Génova. Este sábado, como es habitual de puertas afuera, la sintonía entre Fernández y Feijóo fue total. Y con el congreso a la vuelta de la esquina, lo ha sido más que nunca. "Confiamos querido presidente en ti porque te lo has ganado", ha declarado el líder del PP catalán a su jefe.