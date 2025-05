Los Comuns avisan a Illa sobre el tercer suplemento de crédito: "Las prioridades son la vivienda y el transporte público"

Catalunya en Comú ha avisado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de que sus condiciones para apoyar el tercer suplemento de crédito pasan por priorizar "la vivienda y el transporte público". "130 millones de usuarios año en Cercanías. No puede ser que la prioridad sea la ampliación del aeropuerto para atraer a 20 millones de turistas", espetó este sábado la coordinadora nacional de los Comunes, Gemma Tarafa, en el Consejo Nacional de la formación celebrado en Badalona (Barcelonés). En paralelo, Tarafa ha reclamado "cumplir" con el calendario de cierre de las nucleares para no beneficiar a "los oligopolios" y ha insistido en Junts en que "no se equivoque de bando" en la reducción de la jornada laboral o en la regulación de alquiler de temporada.

"La mayoría de los catalanes y catalanas quieren que se reduzca la jornada laboral y quieren acceder a una vivienda sin dejar más de la mitad de su sueldo", interpeló la coordinadora nacional de los Comunes al secretario general de Junts, Jordi Turull. Por otro lado, Tarafa ha alargado la mirada y ha apostado por "acelerar tres marchas" de cara a las elecciones municipales de 2027. "Faltan 715 días para los comicios. La gente que nos votó sigue creyendo en nuestras ideas, pero es cierto que ha habido mucha desmovilización", ha reconocido la coordinadora nacional de Catalunya. "El voto sigue existiendo, pero debemos reconectar con la gente y devolverle la ilusión", ha recetado Tarafa, quien considera que esta ilusión no "volverá sola".

"Tenemos que trabajarlo e impulsarlo a través de una política útil, sin peleas y en positivo. Hay que ser un partido bisagra y no frontera con todas las fuerzas políticas de izquierda", ha reflexionado en voz alta la coordinadora nacional de los Comunes. Previamente, la otra coordinadora nacional de la formación, Candela López, ha apostado por seguir "marcando la hoja de ruta" del Gobierno de Isla en cuanto a las políticas de vivienda. "Estamos orgullosas del trabajo realizado y de la conquista de derechos en favor de la clase trabajadora y de la justicia social", apuntó López. "Ciertas élites económicas presionan por acuerdos entre Junts y PSC para así acabar con las políticas transformadoras de los Comunes", ha manifestado la coordinadora nacional de Catalunya en Comú.

"Menos palabras y más hechos contra Israel"

"Pues que estas élites se presenten a las elecciones con un programa electoral donde explique a la gente que quieren que trabajen más horas y se perpetúen los alquileres abusivos", ha disparado López, quien también ha sacado pecho del cierre de la oficina de la Generalitat en Tel Aviv. "Estamos forzando a las instituciones para que no sean cómplices de este genocidio. Pero hay que ir mucho más allá", ha comentado la coordinadora nacional de Catalunya en Comú. "Exigimos suspender el acuerdo comercial entre la UE e Israel, retirar el embajador de España en Tel-Aviv y exigimos sanciones de España a Netanyahu", ha enumerado López. "Ya es suficiente. Hacen falta menos palabras y más hechos contra Israel", concluyó la coordinadora nacional de los Comuns.