Junts, ERC, Comuns y la CUP quieren citar a Marlaska, Robles y el CNI por el espionaje con Pegasus

El Parlament de Catalunya se prepara para poner en marcha la comisión de investigación sobre el espionaje a políticos y activistas con el programa Pegasus y también sobre las infiltraciones de policías a movimientos sociales de Catalunya. Este jueves, los cuatro partidos impulsores de la comisión, Junts, ERC, los Comuns y la CUP, han anunciado los nombres que pedirán que acudan a la Cámara catalana para dar explicaciones. Destacan el de dos ministros en activo: el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Defensa, Margarita Robles. También quieren convocar a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, y a sus dos predecesores en el cargo, Paz Esteban y Félix Sanz Roldán.

Los cuatro partidos han convocado este jueves en el Parlament a varias entidades que, como ellos, están interesados en intentar aclarar unos hechos sobre los que aún pesan más interrogantes que certezas. Han acudido a la llamada Òmnium Cultural, Irídia y Amnistía Internacional. Allí les han trasladado, entre otras cuestiones, el listado de comparecientes que quieren solicitar. Más allá del PSOE, se proponen llamar a varios exministros y exdirigentes del PP como Jorge Fernández Díaz; Juan Ignacio Zoido y María Dolores de Cospedal. También figuran en la lista los últimos tres exdelegados del Gobierno en Catalunya -Enric Millo, Teresa Cunillera y Maria Eugènia Gay- y el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. A estos nombres hay que sumar el de varios mandos policiales y los propios agentes infiltrados.

La propuesta de comparecientes de Junts, ERC, Comuns y la CUP no solo incluye a personas a las que consideran responsables del espionaje, ya fuera por acción o por omisión. Así, también quieren citar algunos de los espiados como los últimos cuatro expresidentes de la Generalitat: Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès. Además, incluyen al actual director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y al exconseller de Interior, Joan Ignasi Elena.

Representantes de entidades se reúnen con Junts, ERC, Comuns y CUP por el caso Pegasus. / ACN

La comparecencia de todas estas personas, sobre todo de las vinculadas al PSOE, al PP, al CNI y a los mandos policiales no está para nada garantizada. Hay dos filtros previos a tener en cuenta. En primer lugar, Junts, ERC, Comuns y la CUP deberán convencer al PSC para que vote a favor de las citaciones, ya que por si solos no tienen la mayoría suficiente para reclamarlas. En segundo lugar, si logran el apoyo del PSC -que no está claro-, tendrán que confiar en que los citados tengan la voluntad de comparecer.

El problema histórico de estas comisiones en parlamentos autonómicos es que tienen poca capacidad coercitiva sobre aquellos comparecientes que no quieren acudir a la Cámara cuando son citados. Por ejemplo, Marlaska ya rehusó ir al Parlament en la pasada legislatura y no pasó nada. Rajoy, en el pasado, lo ha hecho en múltiples ocasiones. La mayoría de personas citadas que deciden no acudir se escudan en un informe del Consejo de Estado que sostiene que los altos cargos -en activo o no- no tienen por qué acudir a cámaras autonómicas si no quieren.

El objetivo de la comisión

Los trabajos de la comisión se dividirán en dos partes y tendrán dos conclusiones. Por un lado, se abordará el espionaje a 65 líderes independentistas a través del 'software' israelí Pegasus. Un caso que estalló en 2022 tras una investigación del laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Entre los espiados hay los últimos cuatro expresidentes de la Generalitat. El caso de Mas y Aragonès están en los tribunales -el de otros afectados también-, que han señalado al CNI como principal sospechoso, pero aún quedan muchas incógnitas por resolver.

Por el otro lado, la comisión investigará también el caso de las infiltraciones policiales, destapado en 2024. Varios reportajes periodísticos han acreditado que agentes de la Policía Nacional se infiltraron en movimientos sociales y políticos para hacer un seguimiento de varios activistas y que, en el desempeño de su trabajo, llegaron a tener relaciones afectivas e íntimas con ellos. Los impulsores de la comisión denuncian que "no son acciones éticas y no pueden tener cobertura política ni legal".