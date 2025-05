Illa reta a los barones del PP a hablar "seriamente" sobre el modelo de financiación

El president de la Generalitat, Salvador Illa, tiene claros los temas que quiere poner sobre la mesa de la conferencia de presidentes que se celebrará el 6 de junio en el Palau de Pedralbes: vivienda, formación profesional y reforma de la administración. Pero tiene asumido que, tras torpedear la oficialidad del catalán en la Unión Europea, el PP se agarrará de nuevo a la financiación singular para tratar de desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez. Ante esta realidad, Illa ha retado a los barones del PP a sentarse cara a cara para abordar esta carpeta, pero con propuestas sólidas y no desde "el ruido" del toma y daca declarativo.

"A mí me encantaría hablar de financiación seriamente, pero tengo mis dudas de que se quiera hacer. Todo el mundo está de acuerdo en que el modelo hay que reformarlo, así que empezaré pidiendo propuestas", ha asegurado el president en una entrevista a Catalunya Ràdio desde la Exposición Universal de Osaka, donde encara la tercera jornada de su viaje por Japón y Corea del Sur. Aún en plena resaca del aplazamiento de la oficialidad del catalán en la UE, no solo ha vuelto a insistir en que el líder del PP, Albert Núñez Feijóo, está "inhabilitado" para gobernar, sino que también ha reprochado a los populares que "con la mano izquierda pidan más recursos" para sus autonomías y que "con la mano derecha bajen impuestos".

El dardo iba especialmente dirigido a Madrid. "Que no me vengan a dar lecciones. Se nos puede criticar de muchas maneras, pero siempre respetuosa", ha espetado, además de advertir al PP de que está haciendo tierra quemada con Catalunya, ya sea con la lengua o con la financiación. "Ellos sabrán como se dirigen a la sociedad catalana. Están en una posición de debilidad y contradicción", ha subrayado. Pese a las reticencias de la mayoría de presidentes autonómicos, Illa se ha comprometido a continuar defendiendo "los intereses de Catalunya" sin reclamar "privilegios" pero con planteamientos "sólidos".

De nuevo, se ha reafirmado en que se cumplirá el calendario de la financiación singular pactado con ERC y que establece que, antes del mes de julio, se oficializará el acuerdo con la Moncloa para llevarlo a cabo y se empezará a entrar en las concreciones. "El próximo paso será implementarlo", ha afirmado con la vista puesta en que la Agència Tributària de Catalunya esté en condiciones de recaudar todo el IRPF el año que viene.

Contra la opa al Banc Sabadell

Desde Japón, el president ha hecho referencia también a la decisión del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de poner en manos del Consejo de Ministro la opa del BBVA al Banc Sabadell. No se ha movido ni un ápice de lo dicho hasta ahora. "Nos gustaría que la opa no saliera", ha vuelto a insistir, además de asegurar que están haciendo un seguimiento de la situación con la aspiración de que el Gobierno "garantice los derechos de las familias y de las empresas" y que "no empeora" el servicio bancario en Catalunya. En el Govern no dan nada por hecho y son conscientes de que hay un marco legal al que debe ceñirse la Moncloa.

Illa aún ha hecho referencia a otras dos carpetas complejas a las que deberá hacer frente la Generalitat. La primera, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 25% de castellano en la escuela. Si es favorable a ese porcentaje, se ha comprometido a "buscar la manera legal" para que el catalán continúe estando en el epicentro del sistema educativo. La otra, que se abrirá este mes de junio, es la de la ampliación del aeropuerto de El Prat. Acogiéndose a la "prudencia", ha asegurado que "escuchará a todo el mundo", pero también que el Govern tomará una decisión clara al respecto y que dedicará esfuerzos a alcanzar un acuerdo con ERC y con los Comuns, hasta ahora contrarios a la ampliación de El Prat.