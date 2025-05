La liberalización del suelo rústico para construir vivienda en Baleares acerca la aprobación de los presupuestos

La liberalización del suelo rústico para construir vivienda, exigencia de Vox al Govern de Marga Prohens, acerca la aprobación de los presupuestos en Baleares. En este sentido, los de Abascal registraron ayer sus enmiendas al decreto original tras cerrar un pacto con el PP. Una propuesta que finalmente incluirá las demandas de los ultraconservadores vinculadas a la edificación en suelo rústico sin necesidad de haber agotado el urbanizable , la eliminación de las ayudas a los okupas o el requisito de residencia para los pisos de protección.

La principal exigencia de Vox que finalmente se incluye en el decreto es la posibilidad de construir en suelo rústico. Así, se autorizará que las áreas de transición puedan clasificarse como suelo urbanizable para construir más viviendas en aquellos municipios que superen los 20.000 habitantes. En este caso, serán los ayuntamientos, mediante acuerdo en el pleno, los que decidan si se reclasifican estos suelos rústicos. Así, los municipios que podrían sumarse a esta medida en el caso de Mallorca serán Palma, Calvià, Marratxí, Llucmajor, Alcúdia, Inca y Manacor.

Por lo que respecta a los suelos urbanizables, se amplía la posibilidad de construir en zonas urbanizables en todos aquellos municipios de más de 10.000 habitantes. De esta forma, los proyectos residenciales estratégicos (PRE), que en un principio solo estaban contemplados para Palma, se amplían a toda Baleares. En estos casos, para poder construir se deberá contar con el informe del Consell Insular correspondiente.

Sin necesidad de agotar urbanizable

A pesar que desde el Govern argumentan que se dará prioridad a la construcción en suelos urbanos y urbanizables, lo cierto es que si se permitirá edificar viviendas en las áreas de transición sin necesidad de haber agotado el suelo urbanizable siempre y cuando haya una justificación por parte de los ayuntamientos implicados. Cabe recordar que los promotores inmobiliarios habían reclamado al Ejecutivo que no se consumiera suelo rústico hasta haber agotado los terrenos urbanos y urbanizables de cada municipio.

Otra de las peticiones que llevaron a cabo los promotores es que en esas áreas solo debería de poder construirse vivienda de protección oficial o a precio limitado. Así, por norma general el 100% en estas áreas es para vivienda en algún régimen de protección. Sin embargo, las enmiendas de Vox permiten que un máximo del 25% de estas edificaciones puedan salir al mercado a precio libre si hay un informe de viabilidad económica que lo avale. Asimismo, también se incorpora el requisito de mínimo cinco años de residencia en Baleares para poder acceder a las viviendas de protección oficial o a precio limitado.

Ayudas okupas

Por otro lado, los ciudadanos que hayan sido condenados en los cinco años previos a solicitar ayudas al alquiler o a una vivienda pública por delitos de okupación o allanamiento de morada no podrán acceder a dichas ayudas ni a una vivienda pública.

Exigencia de Vox

La liberalización de suelo rústico para construir en Baleares es una de las grandes exigencias de los ultraderechistas para aprobar los presupuestos. De hecho, las desavenencias en esta cuestión con el Ejecutivo, que no estaba dispuesto a ceder en ciertos puntos, han provocado que el acuerdo de presupuestos no se acabara de cerrar estas últimas semanas. No obstante, finalmente han llegado a un entendimiento por lo que se espera que el pacto entre Govern y Vox para aprobar las cuentas se pueda cerrar esta misma semana.