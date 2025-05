Illa ve la oficialidad del catalán en la UE "más cerca" y acusa al PP de boicot: "Feijóo está inhabilitado para gobernar"

El nuevo aplazamiento de la oficialidad del catalán como lengua oficial de la Unión Europea ha tenido su eco en Japón, donde el president de la Generalitat, Salvador Illa, esperaba como agua de mayo -justo cuando el mes casi de agota- lo que en su entorno sabían que era una posibilidad remota. El "moderado optimismo" que con prudencia manifestaba el Govern en los últimos días se ha ido disipando ante una oportunidad perdida, aunque con el premio de consolación de que el debate se mantiene vivo y no decae. Aunque la jarra de agua fría es evidente, el president ha tratado de destilar positivismo augurando que hoy el hito de la oficialidad está "más cerca" y que si no se ha alcanzado aún es por el boicot liderado por el PP para sembrar dudas entre los 27.

El president ha salido en tromba a cargar contra lo que considera una jugada sucia de los populares, a quienes reprocha que se hayan dedicado en cuerpo y alma en los últimos meses a frenar los esfuerzos de negociación del Gobierno con los estados miembros. "Estoy decepcionado con la actitud obstruccionista del PP. Interpelo directamente a su líder, Alberto Núñez Feijóo, por trabajar en contra de la oficialidad de su propia lengua", ha espetado recordando que también está en juego la oficialidad del gallego y del euskera.

Sin pelos en la lengua, Illa ha acabado sentenciando que el jefe de los populares está "inhabilitado para gobernar" España y, por tanto, para participar de la construcción europea, después de haber lanzado un torpedo contra la concepción de su pluralidad. Solo unos minutos antes, siguiendo el mismo compás desde Barcelona, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, señalaba la actitud "absolutamente incomprensible e irresponsable" de Feijóo, informa Quim Bertomeu.

¿Y ahora qué?

Pero más allá de levantar el dedo acusador contra el PP, ante la pregunta de 'y ahora qué', el president no se ha mojado sobre si el debate sobre la oficialidad debe retomarse o no en la reunión agendada por el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea a finales de junio. Fuentes gubernamentales consideran que no son tantos los países que explícitamente se han opuesto -aseguran que explícitamente han sido dos- y que, en todo caso, ante el difícil reto que supone lograr una unanimidad, ha habido una decena que ha manifestado reticencias sobre si era el momento adecuado para votar.

La apuesta de Illa siempre había sido que, ante el riesgo de perder la deliberación y que el proceso de petición de oficialidad tuviera que empezarse de cero, el mal menor era retirarla y seguir intentándolo. Y es que se trata de un asunto que Pedro Sánchez ha convertido en prioritario de su agenda diplomática teniendo en cuenta que fue una de las condiciones pactadas con Junts a cambio del apoyo en su investidura. Pero también para el Govern de Illa supone un impacto. Sin ir más lejos, la oficialidad pendiente del catalán en las instituciones europeas es uno de los argumentos con los que Junts se desmarcó del Pacte Nacional per la Llengua, el primer gran consenso de legislatura del Govern de Illa, que tuvo que conformarse con la suma de tres partidos: PSC, ERC y Comuns.

La receta federal

Así que para la Generalitat se trata de volverlo a intentar. El president ha defendido que el PSOE ha "honorado" su compromiso con Junts demostrando que está implicado a fondo en lograr llevar el catalán al máximo estatus de reconocimiento y se ha mostrado confiado en que así lo seguirá haciendo con Sánchez monitorizando las negociaciones. Desde el último viaje que hizo a Bruselas en el mes de febrero, Illa ha desplegado un argumentario para defender que la oficialidad del catalán, del gallego y del euskera no es un mero asunto doméstico, sino una vía para fortalecer el proyecto europeo reconociendo la diversidad de sus regiones. "El catalán es patrimonio de Catalunya, pero también patrimonio de Europa", ha asegurado.

Este martes, desde Tokio, ha vuelto a recetar ese federalismo frente a un contexto político zarandeado por el desafío de Donald Trump, aunque considera demostrado que para el PP pasa por delante desgastar al Gobierno de Sánchez. Un boicot que, recuerdan fuentes gubernamentales, es miope si se tiene en cuenta que, en un futuro, los populares pueden necesitar el apoyo de partidos como Junts o el PNV si algún día quiere alcanzar la Moncloa.