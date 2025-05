El PP niega ahora haber contactado con varios países de la UE para evitar la oficialidad del catalán

El debate sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea (UE) deberá esperar, después de que varios países miembros hayan pedido aplazar la votación, cuyo resultado debe ser favorable unánimemente para prosperar. Pocos minutos después de anunciarse la postergación del asunto, el portavoz del PPC en el Parlament, Juan Fernández, ha negado que su partido "en Catalunya" y "en su conjunto" haya mantenido contactos con otros países para influir en esta decisión, desmintiendo la afirmación que el secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, hizo un día antes donde admitía que el PP había hecho "llamadas" para exponer "su opinión".

"Si hay llamadas es porque las ha habido en sentido contrario. Aquellos que llaman deben asumir que los otros podemos hacer exactamente lo mismo", dijo Rodríguez en una rueda de prensa en lunes en la sede del partido. 24 horas después, en el Parlament, Fernández ha insistido en negarlo: "No podemos hablar de llamadas porque nosotros no hemos llamado a nadie" ha dicho hasta en dos ocasiones. Preguntado sobre las declaraciones del secretario general en sentido contrario, el portavoz ha asegurado que "no contradice a nadie": "Llamadas hay siempre en todos los ámbitos, nosotros aquí también hablamos con el PSC y Vox, para hablar de leyes, iniciativas y votaciones", ha deslizado, tras matizar ya después, que no se ha llamado a nadie para "decir lo que tienen que hacer".

La negativa de los populares a apoyar que el catalán sea oficial en la UE ya desató el lunes críticas por parte del resto de partidos en Catalunya, aunque estas se intensificaron al conocer que el PP reconocía haber levantado el teléfono para evitar que la oficialidad prosperara. Antes de conocerse que se aplazaba la votación, Comuns y CUP han reprochado al PP este movimiento y lo han acusado de "instrumentalizar" el catalán para "ganar votos" y "atizar la confrontación política", además de ir "en contra del catalán y los catalanes". Unas declaraciones que también han compartido los republicanos y los socialistas, que se han sumado a las críticas más tarde, cuando el aplazamiento ya era oficial.

ERC acusa al PP de "catalanofobia"

"El PP ha demostrado su voluntad de ir siempre en contra del catalán y de los intereses de los catalanes", ha declarado el diputado de ERC, Jordi Albert, que ha cargado con dureza contra el PP, acusándolo incluso de "catalanofobia", pero también ha sido crítico con el PSOE. Para el republicano, los socialistas también tienen una parte de "responsabilidad" con los vetos expresados por algunos países al no haber "blindado" su propuesta antes de someterla a votación. Aun así, PSC, ERC y Comuns se han mostrado optimistas con que la oficialidad del catalán sea una realidad "tarde o temprano", mientras que la CUP se ha mostrado más dubitativa al entender que lo sucedido este lunes no da "seguridad" y PPC y Vox han celebrado que no se haya llevado a cabo.

Hasta diez países de la UE han abogado por no celebrar la votación y buscar una nueva fecha, por lo que el PSOE deberá trabajar para reunir el consenso sobre un tema que ha generado polémica, no solo por las dudas legales y la financiación que implican -unos 130 millones de euros anuales-, sino por la insistencia del PP en presionar a los Estados miembros con gobiernos conservadores a no dar su vistobueno. El objetivo de frenar esta iniciativa es debiltar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que necesita que el catalán sea oficial en la UE para garantizarse los siete votos de Junts, necesarios para gobernar. Y este es precisamente el argumento al que se acogen desde el PP en Catalunya para su oposición, que si bien no se han pronunciado en contra de que el catalán sea oficial, no quieren "participar" de lo que consideran una "operación política" y un "chantaje" con los independentistas.

Críticas a Junts

De momento, desde Junts no se ha pronunciado sobre el estado de las negociaciones con el PSOE tras la votación aplazada, pero su presidente, Carles Puigdemont, sí lo ha hecho dirigiéndose al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha recordado a través de una publicación en X que en el Estatut se recoge la obligación del Govern y el Gobierno de "emprender las medidas necesarias para el reconocimiento oficial del catalán en la UE". De hecho, la portavoz del grupo parlamentario socialista, Elena Díaz, también ha criticado que jefe de la oposición vaya "en contra" de la pluralidad lingüística, algo que, junto a la presión ejercida sobre otros países, considera que lo "inhabilita" para se presidente.

Pero a Junts también le han llegado críticas por parte de los Comuns, que han acusado al partido de falta de "coherencia". El portavoz de los Comuns, David Cid, ha reprochado a los posconvergentes que cierren acuerdos "parciales" con PP y Vox en el Congreso, -los partidos que "bloquean" la oficialidad del catalán en Europa- y no con ellos para el Pacte Nacional per la Llengua. Pilar Castillejo de la CUP, por su lado, ha lamentado que, se vote cuando se vote, esto no será efectivo hasta 2027 por la estrategia de Junts de "cobrar por adelantado", algo que, ha asegurado, genera "inseguridad".