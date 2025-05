El Govern crea un programa especial para gestionar los 665 solares que acogerán vivienda pública

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los ejes de la legislatura para el Govern y este martes ha dado un paso más en este sentido. El Consell Executiu, reunido sin el president Illa porque está de viaje institucional a Japón, ha aprobado crear un programa temporal para gestionar y promover la reserva pública de solares que tendrán que acoger vivienda pública. Este programa, básicamente, habilita la contratación de 31 personas que se centrarán en gestionar este asunto.

En los últimos meses 226 municipios catalanes han puesto a disposición de la Generalitat 665 solares en los que, según el propio Govern, se puede empezar a construir 21.000 pisos de forma inmediata. Lo anunció Illa en la última reunión del Cercle d'Economia. De lo que se trata ahora, pues, es de gestionar estos solares -y todos los permisos que acarrean- de la forma más ágil posible. De aquí el programa temporal que, con una duración prevista de tres años, ha creado este mismo martes el ejecutivo catalán.

Estas 31 personas se incorporarán al Incasol y a la Agència de l'Habitatge de Catalunya. Entre sus funciones, estarán la de hacer un seguimiento de estos solares, asignar responsables a cada uno ellos y mantener una interlocución directa con los ayuntamientos. A partir de aquí, deberán gestionar toda la documentación para empezar con los trámites de licitación de las promociones de vivienda pública. Después de los sucesivos anuncios que Illa ha hecho en materia de vivienda, el reto ahora es agilizar la construcción y este es el objetivo que tendrán los nuevos empleados.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en rueda de prensa. / Bernat Vilaró / ACN

En la tradicional comparecencia ante los medios de comunicación de los martes, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha defendido la necesidad de "reforzar equipos" para "ganar agilidad" en los trámites. "El volumen de trabajo requería reforzar el Incasol y la Agència de l'Habitatge de Catalunya", ha alegado. Además, la Generalitat seguirá buscando solares, ya que la promesa formulada en su día por Illa en su día fue la de crear 50.000 viviendas en seis años. Y, para cumplir, queda mucho camino por recorrer.

Conferencia de presidentes

Más allá del programa temporal, Paneque también ha pedido que la Conferencia de Presidentes que se celebrará el 6 de junio en Barcelona se centre en el tema de la vivienda. Su razonamiento es que es un problema de afecta de forma transversal a varias Comunidades Autónomas y que se deberían buscar soluciones conjuntas. "Catalunya no es la única que tiene esta problemática. Deberíamos buscar entre todos cuáles son las medidas más efectivas y cuáles no", ha dicho. Es por esto que ha pedido la colaboración de las autonomías del PP para que sea posible.

Sin embargo, varios presidentes populares quieren que la conferencia sirva para abordar el nuevo modelo de financiación y, sobre todo, si Catalunya tiene derecho o no de tener la "financiación singular" a la que aspira. Esta es una cuestión que incomoda a la Generalitat, ya que no quiere exponerse con este asunto hasta que tenga una propuesta pactada y cerrada con el Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, Paneque ha dicho este martes que, si alguien quiere abordar este asunto, Illa no tendrá ningún problema en "reafirmarse" en que Catalunya buscar mejorar su financiación. De hecho el propio president lleva semanas haciendo una gira para explicárselo en persona a varios presidentes autonómicos.