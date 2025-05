El PSOE lamenta la respuesta "absurda" de Guardiola a eliminar el aforamiento: "Ningún diputado puede renunciar"

El PSOE de Extremadura ha reiterado su "firme voluntad" de reformar el Estatuto de Autonomía para eliminar el aforamiento de los diputados de la Asamblea y lamenta la "absurda" respuesta que ha recibido del PP. En un comunicado, los socialistas recuerdan que es "legalmente imposible" renunciar al aforamiento, una realidad que el PP conoce, y por ello considera que solo está en una estrategia calculada para desviar la atención y evitar un debate "que le incomoda".

"La señora Guardiola debería decidir si quiere ser una presidenta seria o seguir protagonizando capítulos de improvisación, desinformación y espectáculo", afirma el PSOE. El partido lamenta el "nuevo episodio de frivolidad institucional" de la presidenta, que acusa al líder de los socialistas de "utilizarla" con la llamada de este lunes para proponer la reforma del Estatuto de Autonomía.

"Ignorancia y mala fe"

"La presidenta ha exigido como condición previa que Gallardo renuncie a su aforamiento antes de debatir la reforma. Esta exigencia, además de ser legalmente imposible, destapa una inquietante mezcla de ignorancia y mala fe. Porque Guardiola debería saber, y si no lo sabe, es gravísimo, que ningún diputado puede renunciar unilateralmente a su condición de aforado, según lo establece tanto el Estatuto de Autonomía de Extremadura como la Ley de Enjuiciamiento Criminal", explica el PSOE.

Considera que estas declaraciones no son fruto del desconocimiento, sino de "una estrategia calculada para desviar la atención y evitar un debate que incomoda al PP". A su juicio, Guardiola no está confundida, sino nerviosa. Y ese nerviosismo tiene un nombre propio: Miguel Ángel Gallardo, que se incorpora este jueves a la Asamblea dispuesto a ejercer una oposición "firme, rigurosa y sin concesiones".

Prerrogativa vinculada al cargo

"O bien Guardiola desconoce la normativa que regula la Asamblea, o bien miente deliberadamente para evitar una conversación seria sobre las reformas que necesita Extremadura. El consejero áulico, el todopoderoso señor Bautista, debería asesorar mejor sobre esta cuestión porque no se puede renunciar al aforamiento de forma individual sin dejar el escaño. El aforamiento no es una decisión personal. No es un capricho. Es una prerrogativa legal vinculada al cargo de diputado, recogida en el Estatuto de Autonomía", reitera el PSOE.