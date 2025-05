La oposición exige al Govern que la reforma de la DGAIA no tape la investigación de los escándalos

La remodelación anunciada este lunes por el Govern en la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) -que reduce su poder y extrema el control sobre el organismo- ha sido recibida con prudencia por los partidos de la oposición. Si bien reconocen una voluntad de cambio por parte del Executiu, advierten de que seguirán de cerca su aplicación y prefieren esperar a ver cómo se concretan las medidas antes de emitir una valoración definitiva. Entre los principales cambios anunciados, destaca el nuevo nombre del organismo -que pasará a denominarse Direcció General de Protecció i Prevenció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA)- y la creación de dos unidades externas encargadas de fiscalizar su funcionamiento.

Existe consenso por parte de Junts, ERC, PPC y Comuns en que la "refundación" debe ir acompañada de una comisión de investigación en el Parlament que permita depurar responsabilidades políticas y técnicas por los recientes escándalos que han sacudido el sistema de protección de menores en Catalunya. Entre ellos, destaca el caso de la red de pederastas destapada a raíz de la denuncia de una menor bajo tutela de la Generalitat, que fue agredida sexualmente con solo 12 años; las irregularidades en la gestión señaladas por un informe de la Sindicatura de Comptes en 2019; y la investigación abierta por la Oficina Antifrau sobre las prestaciones a jóvenes extutelados gestionadas por dos fundaciones del tercer sector.

Si bien la violación de la menor ha sido el detonante que ha hecho estallar lo que desde Junts consideran una "crisis" del sistema de protección a la infancia en Catalunya, las dos otras cuestiones -que salpican también al Govern de ERC, y podrían involucrar del mismo modo a los anteriores de CiU-, hace tiempo que sobrevuelan. De hecho, el pasado enero PSC, ERC y Comuns rechazaron una propuesta de Junts que pedía seguir las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes que proponía cambios en la DGAIA. De ahí que este lunes la diputada posconvergene Ennatu Domingo haya aprovechado la tensión para acusar al Govern de ir "tarde" y de haber "cambiado de criterio".

Dos comisiones encima de la mesa

Por ello, tras salir a la luz el último escándalo, los partidos se apresuraron a registrar peticiones para crear una comisión de investigación en el Parlament. Y aquí, de nuevo, se evidenció la delicadeza del asunto: PSC, ERC y Comuns piden indagar la gestión del centro desde 2011 -lo que implica fiscalizar hasta siete consellers, entre ellos miembros de CiU- y Junts registró una solicitud para hacerlo desde 2016 en adelante, lo que centra la investigación en la gestión republicana. A la espera de que se decida cuál se acabará constituyendo, los posconvergentes han tendido la mano al president Salvador Illa para que cuente con ellos, como principal partido de la oposición, a resolver esta cuestión con una única comisión: "Estamos ante un tema muy trascendental, el Govern no puede actuar solo", ha advertido Domingo.

Para quien más comprometida es la cuestión de la DGAIA es para los republicanos, que fueron quienes pasaron el testigo al PSC cuando ya hacia años que se habían detectado "irregularidades" en la gestión del centro. Por este motivo, desde ERC se recetan calma y evitan entrar al choque. La secretaria general del partido, Elisenda Alamany, ha asegurado que su formación es partidaria de "ir hasta el final" para dirimir todas las responsabilidades. "Hay que solucionar lo que se haya hecho mal para que no vuelva a pasar", ha dicho, informa Quim Bertomeu.

PPC: un cambio "cosmético"

Fuera del foco están el resto de partidos, como el PPC y los Comuns, cuya posición es más cómoda al no haber pilotado la conselleria antes. Los populares han aprovechado este escenario para cargar contra el Govern, acusándolo de proponer medidas de carácter "cosmético" -en alusión al cambio de nombre de la dirección-. "Sustituir ‘atención’ por ‘protección y prevención’ no altera el fondo. El problema no es cómo se llama, sino cómo ha funcionado", ha advertido el secretario general del PPC, Santi Rodríguez.

Consicente de que los asuntos que se investigarán afectan a otros partidos, Rodríguez ha pedido consenso a los grupos parlamentarios para constituir con "urgencia" la comisión de investigación. Una petición a la que se han sumado los Comuns, que si bien ven con buenos ojos la "voluntad" del Executiu de "reformar en profundidad el sistema", han sido claro al advertir que toda transformación debe ser contando con todas las "entidades" y "profesionales" que trabajan en la DGAIA y sin perder de vista la investigación interna: "Queremos saber qué pasó y quién lo permitió", ha espetado la portavoz de los Comuns en el Congreso, Aina Vidal.