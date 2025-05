Illa viaja a Japón y Corea para fortalecer los vínculos de Catalunya con Asia en plena guerra comercial

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escogido Japón y Corea del Sur para su primer viaje intercontinental desde que asumió el cargo hace casi 10 meses. Es toda una declaración de intenciones en plena guerra comercial declarada por Estados Unidos. El propósito del Govern es intensificar las relaciones económicas, institucionales y culturales con Asia para abrir paso a nuevos mercados e inversiones. Para ello, se ha diseñado seis días de intensa agenda -del 26 al 31 de mayo- en los que el president se reunirá con empresarios japoneses y catalanes, con representantes de los gobiernos de Tokyo y Kyoto e inaugurará la semana de Catalunya en la Exposición Universal de Osaka, con un especial protagonismo de la gastronomía.

"Tender puentes con el continente asiático es más prioritario que nunca", aseguran fuentes gubernamentales, que consideran que el contexto de cambio geopolítico obliga a aprovechar el "potencial" que tienen países como Japón y Corea, con quienes Catalunya ha cultivado en los últimos años relaciones comerciales y lazos culturales. Ahora, aseguran, la Generalitat quiere llevar esos vínculos a un "nivel superior". Ya hace semanas que, siguiendo la estela del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el president Illa defiende que hay que explorar nexos económicos ante las amenazas de los aranceles de Donald Trump. En el caso de Japón, la oficina de Acció fue la primera que tuvo el Govern en el extranjero en 1988, además de la delegación que inauguró el año pasado, la Generalitat tiene un plan Catalunya-Japón 2024-2027 y justo este 2025 ambos territorios quieren centrarse en promover intercambios.

Captar nuevas inversiones

Tres son las dimensiones en los que quiere hacer hincapié en este viaje. El primero tiene que ver, precisamente, con las relaciones comerciales bidireccionales. Por un lado, se busca fomentar la internacionalización de la empresa catalana. El primer día se reunirá con representantes de grandes empresas afincadas ya en el país nipón, como Puig, Grífols, Freixenet, Bodegas Torres o Codorniu, y con la Cámara de Comercio en Japón. Pero Illa también busca captación de nuevas inversiones en Catalunya, por lo que se citará también con empresarios japoneses y con compañías como NTT Data, que es la que más trabajadores tiene en Barcelona y que justo inauguró la semana pasada un centro de inteligencia artificial.

Estrechará lazos también con el sector de la investigación y la innovación, uno en los que considera que Catalunya puede ser referente. Visitará el Centro Riken de Ciencia Computacional, que es el instituto más importante de este ámbito en Japón y uno de los más prestigiosos a escala mundial. Aloja el supercomputador Fugaku, uno de los más potentes del mundo. La ruta del president incluye una cita con el Clúster de Innovación Biomédica de Kobe, una red de más de 350 institutos de investigación, hospitales, universidades, compañías farmacéuticas y fabricantes de dispositivos e instrumental médico.

Lazos institucionales y culturales

La segunda dimensión en la que quiere ahondar es en las relaciones institucionales. En marzo, ya recibió en el Palau de la Generalitat al embajador de Japón, Takahiro Nakamae. Ahora, en este viaje, se reunirá con la vicegobernadora de Tokyo, una prefectura de más de 14 millones de personas; con el gobernador de Kyoto, Nishiwaki Takatosh, cuya región aglutina 2,5 millones de habitantes, y con el alcalde de Osaka, Yokohama Hideyuki.

Y la tercera dimensión en la que profundizará es en el de la proyección internacional de Catalunya y su cultura, con la Exposición Universal de Osaka como gran escenario para ello. Además de inaugurar la semana dedicada al territorio catalán, exprimirá que este 2025 se celebra el Año Mundial de la Gastronomía Catalana, de la que los chefs Carme Ruscalleda y Joan Roca ejercerán de embajadores en el país nipón.

Visita relámpago a Seúl

Illa pondrá fin al periplo asiático con una visita relámpago a Corea del Sur -donde están en plena campaña electoral- en los dos últimos días del viaje. En Seúl, se reunirá con el CEO de Lotte, conglomerado que aglutina 60 empresas que van de la alimentación a la construcción, la tecnología o el sector hotelero. La compañía tiene un proyecto de inversión en Mont-roig del Camp para construir una planta de elecfoil, componente necesario para las baterías de los vehículos eléctricos, un sector que el Govern busca potenciar en Catalunya. Se reunirá también con Seegene, empresa dedicada al diagnóstico molecular, y la catalana Werfen, empresa de la industria sanitaria líder en el diagnóstico in vitro que tiene presencia en más de 30 países, entre ellos Corea.

Pese a estar, literalmente, en la otra punta del mundo, Illa no podrá dejar de tener el ojo puesto en la agenda doméstica. La semana se avecina especialmente movida por dos grandes carpetas: la deliberación del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de elevar o no al Consejo de Ministros la opa del BBVA al Banc Sabadell, de crucial importancia para el Govern, y el debate del Consejo Europeo sobre la oficialidad del catalán en Europa, materia sensible también para los socialistas y sus pactos con los independentistas.