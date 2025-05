Parlament y Govern rechazan prohibir el velo en la escuela como plantea Junts: "No supone un problema en las aulas"

El posicionamiento de Junts, favorable ahora a prohibir el burka en la calle y a vetar el uso de cualquier tipo de velo islámico en las escuelas e institutos de Catalunya, ha recibido el portazo del Govern, ha polarizado aún más el arco parlamentario y ha desatado el aplauso de la líder ultra, Sílvia Orriols, que ya ha retado al partido a apoyar la medida en Ripoll, donde ella gobierna: "Son la marca blanca de Aliança Catalana. Bienvenidos a la extrema derecha", les ha lanzado a los diputados de Junts desde el atril del Parlament.

Junts dio a conocer el miércoles su postura sobre el velo islámico, respondiendo a la presión de algunos de sus alcaldes y a cuenta de la moción de Aliança Catalana que se votaba este jueves en la Cámara catalana. Su propuesta pasa por prohibir el burka y el niqab en el espacio público, por vetar el uso de cualquier otro tipo de velo a los menores en educación obligatoria, y por endurecer las condiciones de uso del burkini por "condiciones de salubridad". Pero, pese a este cambio en su discurso, forzado por el crecimiento de Aliança Catalana que pronostica el Centre d'Estudis d'Opinió en detrimento de las opciones del partido de Carles Puigdemont, Junts anunció su voto en contra del texto de Orriols, que solo recaba el 'sí' de PP y Vox.

Si bien la idea de Junts es un posicionamiento político, que no tiene traslación aún en ninguna iniciativa legislativa, choca con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya en 2013 tumbó el intento del Ayuntamiento de Lleida de poner coto al velo islámico. Sin embargo, a cuenta de este cambio de postura de Junts, Orriols ya ha retado al partido a apoyar su propuesta en Ripoll, pese a las advertencias del Govern. La consellera de Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha asegurado que el velo está "amparado" por el conjunto de la legislación y lo ha diferenciado del velo integral, "que a día de hoy ya no está permitido en los centros educativos".

Niubó ha recordado que la libertad religiosa es "un derecho fundamental" recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que "no corresponde ni a un ayuntamiento, ni al Parlament de Catalunya poder regular". Asimismo, la consellera ha argumentado que al Departament no le consta "ninguna problemática de los centros educativos en relación con el uso de velos integrales".

Choque parlamentario

Durante el debate de la moción, el diputado posconvergente David Saldoni ha tratado de desmarcarse del discurso de la extrema derecha independentista, alegando que el planteamiento de Orriols fomenta la "catalanofobia" y se centra en desprender "odio" contra otras religiones que no son la católica. Frente a eso, ha defendido que su partido "afronta el debate [sobre el velo] con ganas de sumar" bajo el argumento de la "igualdad de género" y el "derecho de los niños" -dos cuestiones que Aliança también sitúa en su moción-.

"No queremos que las niñas tengan que llevar velo en las escuelas y, como no pueden escogerlo, creemos que es mejor prohibirlo", ha declarado Saldoni, tras justificar esta represión como una forma de "garantizar derechos" y no de "excluir". Y Orriols ha sacado rédito de ello retando a Junts, su principal adversario en Ripoll, a apoyar en el pleno municipal la modificación de las ordenanzas para prohibir el velo en las aulas públicas: "Después del titular, llega la prueba de fuego. Espero que su grupo municipal vote a favor, ¿o era solo humo?", ha incidido la también alcaldesa del municipio, a sabiendas de que necesita el 'sí' de los posconvergentes para sacar adelante esta iniciativa, que requiere mayoría absoluta.

Aliança Catalana ha evidenciado cómo el giro de Junts hacia posiciones más extremas, fruto de un cálculo electoral, le está beneficiando en su estrategia política y, previsiblemente -según marcan las encuestas- también lo hará en las urnas. Y esta ha sido la principal advertencia que PSC, ERC, Comuns y CUP han lanzado a los posconvergenes. La más directa ha sido la diputada cupera, Pilar Castillejo: "Queriendo no parecer blandos con Aliança, están alimentando al monstruo. Y lo acabarán pagando", ha aseverado sobre el partido de Puigdemont. Pero antes, Andrés García Berrio, de los Comuns, ya había asegurado que la única receta contra la extrema derecha son "más derechos humanos" y la portavoz socialista, Elena Díaz, que la libertad "no se impone, sino que se garantiza".

La advertencia a Junts

Han sido los republicanos, sin embargo, los que más dardos han lanzado a Junts por su cambio de postura. En un tono relajado, sin subir el tono, el diputado de ERC y exconseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha disfrazado las críticas a los posconvergentes en cuidadas palabras. Si bien inicialmente le ha dicho a Orriols que Junts está "a las antípodas" del odio que ella desprende, luego ha puesto en duda que el nuevo planteamiento de la formación de Puigdemont sea propio de un partido "democrático".

"Un partido de Estado aborda este debate desde la centralidad y los grandes acuerdos y no con ocurrencias coyunturales", le ha dicho a Orriols, pero pendiente de Saldoni. Y ha seguido: "Un partido de Estado no copia un poco la propuesta que usted hace [...], un partido democrático no debe mostrar miedo, porque el miedo lo detectan los que muerden", ha inquirido. "Por eso todos los demócratas de esta Cámara la combatiremos a usted y a sus aliados, tengan la bandera que tengan", ha rematado.

Las críticas a Orriols

Más allá del protagonismo de Junts en el debate, el resto de partidos han confrontado directamente a Orriols con argumentos centrados en la defensa de los derechos fundamentales. Han citado ejemplos internacionales, como Francia, donde el veto al velo islámico en las aulas, han apuntado varios diputados, derivó en un aumento del absentismo escolar. Por ello, han alertado de que medidas como estas atentan contra las libertades de las mujeres y fomentan su exclusión.

"Su discurso es falso, lo suyo es simplemente xenofobia", le ha reprochado Elena (ERC), mientras que García Berrio (Comuns) ha subrayado que frente a cualquier violencia machista opera la ley, sin importar religión o cultura, y ha acusado a Orriols de no tener alternativas reales para esas mujeres. También le ha reprochado que dé "lecciones" de supuestos valores occidentales cuando apoya el "genocidio" a Israel. La CUP ha denunciado la instrumentalización de los derechos de las mujeres como arma política, y Díaz (PSC) ha concluido: "Usan a las mujeres como excusa para sostener un discurso machista e islamófobo".