Sílvia Orriols, a los diputados de Junts: "Son la marca blanca de Aliança. Bienvenidos a la extrema derecha"

La líder de la extrema derecha independentista de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha defendido este jueves la prohibición del velo islámico en Catalunya, durante el debate en el Parlament sobre una moción de su propio partido que no ha salido adelante por falta de apoyos, pero que ha contado con el 'sí' de PP y Vox.

A cuenta del nuevo posicionamiento de Junts, que si bien no apoya la iniciativa parlamentaria, sí comparte que debe vetarse el burka y el niqab en el espacio público, y prohibir el uso del velo islámico en las escuelas e institutos, Orriols ha aplaudido a los posconvergentes: "Bienvenidos a la extrema derecha", ha ensalzado desde el atril.

Durante un discurso islamófobo en el que ha llegado a comparar el velo con la simbología nazi, no ha escatimado las menciones a la nueva postura de Junts: "Es un giro inesperado de guion, después de una cuantas encuestas electorales desfavorables han decidido virar a las posiciones de Aliança Catalana, no por ser consicentes del peligro [del Islam], sino para no perder la silla", ha indicado, criticando que no hayan sido críticos antes de su irrupción en el Parlament y acusándoles de haber señalado a su partido, primero en Ripoll y luego en el Parlament.

"Se piensan que los catalanes son tontos, que teniendo el original, eligirán la copia", ha incidido, sobre sus opciones electorales en las municipales de 2027. "Se han convertido en la marca blanca de Aliança", ha añadido, antes de rematar: "Bienvenidos a la extrema derecha".

La réplica de Junts ha ido a cargo del diputado David Saldoni: "Usted cruza una linea más grave, que es la del fomento del odio porque pone el foco en un colectivo en concreto y eso pone en riesgo a un país. Usted odia. Sus intervenciones se basan en el odio hacia otras culturas. Así no se puede construir nada". Si bien ha defendido la nueva postura de Junts, alegando que se trata de proteger la infancia y de ganar seguridad, ha querido desmarcarse de Aliança alegando que su discurso genera "catalanofobia".

Orriols reta a Junts en Ripoll

Después del intercambio de reproches y ya en su intervención final, Orriols se dirigió nuevamente a Junts, retándolos a demostrar su cambio de postura sobre el velo en la "prueba de fuego". La líder ultra ha anunciado que llevará al pleno municipal de Ripoll una propuesta para modificar las ordenanzas y prohibir el uso del velo islámico en las aulas públicas, una reforma que requiere una mayoría absoluta que su partido ahora no tiene en el consistorio.

Aprovechando el giro de los posconvergentes, les ha invitado a apoyar la iniciativa: "Estoy segura -y espero- que su grupo municipal vote a favor", ha afirmado. Y ha insistido: "¿O era solo un titular y humo? Esperemos que esta vez vayan en serio", en alusión a lo que considera promesas vacías de Junts durante el 'procés' independentista.