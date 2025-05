Illa reprocha a Junts y Vox que quieran sacar "rédito político" de la crisis de la DGAIA

El president Salvador Illa ha vuelto a exhibir contundencia ante la crisis de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA) que ha estallado en las manos de su Govern. "Llegaremos hasta el final, caiga quien caiga y pese a quien le pese", ha espetado durante la sesión de control en el pleno del Parlament. No obstante, el jefe de la Generalitat ha pedido colaboración a la oposición para acelerar una refundación de este ente de protección de menores y ha reprochado que haya algunos partidos, como Junts, Vox y Aliança Catalana, que se "recreen" en la situación para sacar "rédito político".

El caso de una menor bajo el protectorado de la DGAIA víctima de una red de pederastia y las presuntas irregularidades en subvenciones y contrataciones han puesto esta dirección general de la Generalitat en el ojo del huracán. Illa ha recordado que los hechos se produjeron antes de que su Govern asumiera el mando, pero pese a ello se ha comprometido a tomar todas las medidas que sean necesarias para cambiar un modelo de gestión que reconoce como obsoleto y a contribuir a una investigación exhaustiva en la comisión que se constituirá en el Parlament.

El encontronazo con Junts

Pero para algunos partidos esa determinación no es suficiente. El primer encontronazo del president se ha producido con Junts. La portavoz de la formación, Mònica Sales, ha acusado a Illa de "esconderse" y de "guardar silencio" ante lo que ha definido como una "crisis de país". El president no se ha mordido la lengua en la respuesta y ha recordado a Junts que ha estado al frente del Govern en 12 de los últimos 15 años. "Pretender que lo que ha pasado no tiene nada que ver con su acción en el gobierno...", ha dejado caer durante la réplica, en la que también ha hecho hincapié en que los únicos cambios se introdujeron durante el mandato de ERC, cuando se impulsó el modelo Barnahus de prevención y atención a los menores que han sufrido abusos sexuales, y ahora con el PSC, en el que se ha cambiado la dirección de la DGAIA.

La discusión ha subido de tono tras la intervención de Vox, cuyo líder, Ignacio Garriga, ha denunciado el "silencio" durante nueve meses del president y que ERC y Junts "hayan convertido la tutela de menores en un auténtico negocio". Illa, visiblemente molesto, ha defendido que no duda de que, por una cuestión de "humanidad", no hay nadie que no condene los hechos y que cualquier conseller de épocas pasadas hubiera actuado si hubiera tenido indicios. "Basta ya de estos discursos", le ha espetado. Y en el turno de Aliança Catalana, que también ha hecho mención del tema, ha acusado a Sílvia Orriols de "hacer política con la miseria de las personas".

Los Comuns, por su parte, han tendido la mano al Govern para afrontar la reforma de la DGAIA anunciada por la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, un turno en el que, después del intercambio con los otros grupos de la oposición, el president ha aprovechado para hacer un reconocimiento de los profesionales que trabajan en el ente gestionando situaciones "muy duras".