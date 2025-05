Juan Carlos I demandará a Revilla tras la fallida conciliación

El rey emérito, Juan Carlos I, presentará, finalmente, una demanda contra el expresidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, en los juzgados de Madrid tras la fallida conciliación celebrada el pasado viernes en Santander.

Así lo ha adelantado este martes 'El Diario Montañés' y lo han confirmado a Europa Press fuentes del caso después de que la conciliación del 16 de mayo concluyera sin avenencia, un acto en el que el emérito no se presentó -sí su abogada, Guadalupe Sánchez, y su procurador- y en el que Revilla no se retractó en sus palabras sobre el monarca porque cree que lo que ha dicho es verdad.

"Yo no rectifico en nada de lo que mis condiciones personales me hacen pensar que estoy en lo cierto", afirmó el regionalista el pasado viernes a la salida de los juzgados de Santander.

Juan Carlos I demandó a Revilla por las "expresiones calumniosas e injuriosas" que entiende que vertió el expresidente cántabro contra el rey emérito en diversos medios de comunicación de mayo de 2022 a enero de 2025.

Tras no tener éxito la conciliación, el expresidente cántabro ya temía que el emérito -que el mismo día en que no se presentó a la conciliación salió a navegar en el municipio pontevedrés de Sanxenxo- iba a continuar la causa judicial contra él. "Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años", señaló.

Además de una rectificación pública, Juan Carlos I reclamaba 50.000 euros por manifestaciones injuriosas en programas de televisión al regionalista.

Hoy, la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander ha declarado terminado sin avenencia el acto de conciliación instado por Juan Carlos I frente al diputado regional y expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, que se celebró el pasado viernes.