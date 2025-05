El hombre que sabe demasiado no, el que lo sabe todo de Corinna y Juan Carlos I

Dante Canonica (Suiza, 1953) conoció a Juan Carlos I a finales de 2007 o primeros de 2008. Fue Arturo Gianfranco Fasana (Suiza, 1955) quien se lo presentó en un viaje a Madrid para mantener contacto con su clientela de millonarios españoles. ¿Cómo llegó a Fasana a Juan Carlos I? Probablemente, fue a través de los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, quienes tenían cuentas en Suiza. Ambos, Canonica y Fasana, son paisanos del cantón suizo del Tesino (Ticino), la región del sur de la Suiza italiana, donde trabaron relación de amistad a partir de finales de los años 80 del siglo pasado.

El caso es que Canonica inició su contacto con el Rey de España en el momento en que ambos llevaban casi tres años juntos, desde el 2004. Ya en su primer encuentro, a finales de 2007, el rey Juan Carlos les explicó a ambos en el Palacio de la Zarzuela el problema que tenía.

"Nos dijo que su amigo, el anterior rey de Arabia Saudí [Abdullah] deseaba hacerle una importante donación. Le pregunté de cuánto dinero se trataba. Me respondió que no lo sabía. Me preguntó si era posible crear una estructura para acoger esa donación. Le repliqué que era importante que conociésemos el importe de esta y que también lo era crear una estructura totalmente transparente, es decir, que Juan Carlos I debía aparecer como beneficiario económico. Era impensable crear una estructura opaca. Además, no era posible… Juan Carlos nos dio los datos del embajador de Arabia Saudí en Washington para que lo contactáramos y le preguntásemos el importe de la donación prevista. Arturo Fasana y yo le indicamos que resultaba fundamental que nos garantizase que en ningún caso se trataba del pago de comisiones o cohechos. Nos repitió que se trataba únicamente de una donación por parte del Rey".

Canonica prestó así declaración ante el fiscal de Ginebra Yves Bertossa en agosto de 2018 en calidad de PADR (Persona llamada a dar información), un estatus intermedio entre testigo e imputado. Más tarde lo haría como imputado.

La reunión de finales de 2007 o principios de 2008 se celebraba después de concurso de licitación, 2006, del concurso para construir el tren AVE Medina La Meca. El Rey de España había viajado en visita oficial al frente de empresas de infraestructuras a Arabia, en abril de 2006, y se aprestaba a recibir la visita del rey Adullah en julio de 2008 en Madrid para lanzar el Fondo Hispano Saudí de Infraestructuras.

Continúa Canonica su relato:

"Fasana se reunió den la embajada de Washington con [el embajador] Al Jubeir quien confirmó que se trataba de un 'pure gift' [regalo puro] y habló de un importe de entre 20 y 100 millones de dólares. Fasana y yo tomamos la decisión de crear una fundación. Contactamos con un agente que nos propuso varios nombres. Escogimos un nombre y creamos la Fundación Lucum, que estaba presidida por Fasana y en la que yo ejercía como secretario. Abrimos la cuenta bancaria en el banco Mirabaud. Los fondos no llegaron enseguida. A petición mía, Fasana se reunió con Al Jubeir en la terminal de Jet Aviation [Basilea] para comunicarle el código IBAN de la cuenta abierta. Si no recuerdo mal, en ese encuentro Al Jubeir no indicó el importe que se ingresaría, pero confirmó que se trataba de un 'pure gift' [sin contraprestación]. Unos días después [8 de agosto de 2008] llegaron los fondos. Fue entonces cuando descubrimos el importe de la donación. Llamamos a Juan Carlos I, que se enteró en ese momento del importe que se había ingresado. Pronunció una frase del tipo: "Oh, qué generosos han sido". Juan Carlos I indicó que Fasana debía gestionar ese dinero. Corinna zu Sayn Wittgenstein conocía la donación recibida por Juan Carlos I".

Cierre forzoso de la cuenta suiza

La cuenta en el banco Mirabaud se cerró en junio de 2012, principalmente por dos motivos. "Juan Carlos I no se sentía cómodo con la cuenta bancaria suiza. Además, puesto que se hablaba del intercambio automático de información [con la Unión Europea], la existencia de esa cuenta era una bomba de relojería", prosigue el relato de Canonica.

'El rey al desnudo'. Ernesto Ekaizer. Editorial Bruguera. / EL PERIÓDICO

El abogado Canonica viajó varias veces a Madrid para conocer qué hacer con el dinero. Finalmente, decidió dárselo todo a Corinna zu Sayn Wittgenstein: "Quise asegurarme de que era una auténtica donación irrevocable, y no un traspaso a título fiduciario [testaferro] o una operación de depósito. [Juan Carlos I y Corinna zu Sayn Wittgenstein me confirmaron muchas veces que era una donación irrevocable…".

El abogado apunta un detalle muy sugerente en su relato.

"En lo que respecta a la transferencia de fondos del banco Mirabaud al [banco] Gonet en Bahamas [cuenta de una sociedad de Corinna], quiero añadir. Que fue el propio Juan Carlos I quien firmó la orden de transferencia. Yo no quería que los herederos de Juan Carlos I me reprochasen algún día esa transferencia, motivo por el que otorgué unos poderes en la cuenta a favor de Juan Carlos I para que él mismo ordenase esa operación".

Dante Canonica elaboró el contrato de donación irrevocable y ambos, donante y beneficiaria, estamparon sus respectivas firmas. En el contrato, a solicitud de Juan Carlos I, en el artículo 2, punto a, se señala el carácter irrevocable, sin cláusula de devolución, y en el b se señala que Juan Carlos I no tiene que dar cuenta de la donación a su heredero [Felipe de Borbón, entonces Príncipe de Asturias). En el artículo 3 se establece que "el donante certifica a la presente donación no afecta en modo alguno la reserva legal de sus herederos legales". Se señala, también, que “cualquier litigio sobre la interpretación y ejecución o la validez del acuerdo será sometido al presidente del Colegio de Abogados del Cantón de Ginebra, aplicándose el derecho suizo".