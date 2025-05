Illa destinará 1.000 millones a revitalizar los barrios: "Es una oportunidad para todos los municipios"

Quince años después de que, con el argumento de los recortes y las medidas de austeridad, el Govern de Artur Mas cortara el grifo al plan de barrios del tripartit, el president Salvador Illa retoma el "hilo rojo" de la iniciativa y resucita una ley que lleva el sello de Pasqual Maragall y que quiere ahora convertir también en estandarte de su mandato. El objetivo es dar una nueva vida a más de un centenar de zonas degradadas de Catalunya, tanto a nivel urbanístico como social, y para ello se destinarán, como ya avanzó EL PERIÓDICO, un montante que asciende a 1.000 millones de euros en cinco años. En el trasfondo de esta inyección de recursos está la convicción del Executiu de que la mejora del espacio público y viviendas de barrios vulnerables puede ejercer de escudo frente al ascenso de la extrema derecha.

El president ha anunciado la que será una de las inversiones más significativas de la legislatura en un acto con toda la pompa en Vilanova i la Geltrú al que han asistido más de medio centenar de alcaldes, los presidentes de las diputaciones y los representantes de las entidades municipalistas, todos ellos actores locales a los que quiere hacer protagonistas de la iniciativa. "Es una oportunidad para todos los municipios, sean grandes o pequeños", ha defendido Illa, que ve como en este plan de choque convergen dos de las líneas estratégicas de su proyecto: trabajar "codo con codo" con los municipios y hacer frente al cambio mundial que se avecina desde los barrios.

La prosperidad, ha vuelto a insistir echando mano de uno de sus conceptos tótem, no puede ser compartida si no llega a cada calle. "Queremos fortalecer el país en beneficio de una mayoría", ha resumido la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, el departamento del que depende el impulso del plan.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, con los alcaldes durante la presentación de la ley de barrios / ACN

Cinco convocatorias y el calendario

Además de los 200 millones por año comprometidos por la Generalitat, con los recursos que serán aportados desde los ayuntamientos se llegarán a movilizar hasta 1.600 millones de euros en total. El decreto del plan de barrios será aprobado por el Consell Executiu en junio y la primera convocatoria a la que podrán optar los municipios se lanzará en julio. A partir de ahí, habrá otras cuatro más hasta 2029 y se garantizará que se conceda por lo menos uno por vegueria, además de alcanzar por lo menos 20 barrios cada año. En la etapa del tripartit hubieron siete convocatorias en las que se movilizaron 1.900 millones de euros para mejorar 140 zonas.

El escenario que se prevé de partida es poder contar con todos estos recursos vía presupuestos de 2026, ya que los proyectos que se beneficien del fondo empezarán cada 1 de enero. No obstante, fuentes gubernamentales aseguran que, en el caso de no poder contar con nuevas cuentas, esa inyección estará blindada por compromisos plurianuales. No queda duda que esta inversión será un argumento de peso que utilizará el Govern para tratar de amarrar el apoyo de ERC y Comuns, con los que quiere empezar a negociar en septiembre.

Las condiciones para acceder

El comisionado de barrios, Carles Martí, que fue nombrado en la primera reunión del Consell Executiu bajo la batuta de Illa hace nueve meses, ha sido el arquitecto del desarrollo de la ley aprobada en 2022 como una actualización de la del 2004. Los barrios que podrán optar a esa inversión tienen que tener una renta per cápita inferior a la media de Catalunya -15.830 euros, según datos del Idescat de 2023-, cumplir con la puntación requerida en los indicadores de vulnerabilidad socioeconómica y urbana -hay hasta 26 definidos- y presentar un programa de intervención con "carácter integral" para garantizar su transformación.

Eso implica que deben combinar transformaciones físicas del barrio -desde peatonalizar calles a mejora de iluminación o cloacas o rehabilitación de viviendas-, medidas medioambientales -la ley de 2022 incluye criterios para mitigar el impacto del cambio climático- y acciones sociocomunitarias, que puede ir desde el fomento de la ocupación a mejoras en el comercio de proximidad o programas de integración o específicos para infancia o gente mayor. Estos tres criterios implican una actualización de los planes de barrios que se impulsaron en la etapa del tripartit.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, presenta el Plan de Barris i Viles de Catalunya 2025-29, a 19 de mayo de 2025, en Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Cataluña (España). / David Zorrakino / Europa Press

Especial atención a los municipios pequeños

El plan contempla inversiones de entre tres y 25 millones de euros por proyecto, como ya explicó este diario, cifra condicionada a la cantidad de habitantes que tengan los municipios que opten y cumplan con los requisitos de vulnerabilidad. Para los de menos de 20.000 vecinos, será de entre tres y 12,5 millones de euros, mientras que para los que tengan más de 20.000 la inversión será de entre seis y 25 millones.

El modelo será el del copago. En las localidades de menos de 5.000 habitantes la Generalitat se hará cargo del 75% de la inversión, en los que tengan entre 5.000 y 20.000 será del 70%, en los que van de los 20.000 a los 50.000 habitantes será del 60% y en los de más de 50.000 se hará cargo de la mitad, mientras el resto lo asumirá el consistorio. De hecho, uno de los propósitos es favorecer el acceso al plan de los municipios más pequeños y que tengan para ello un especial acompañamiento para presentar proyectos con el apoyo técnico de las diputaciones.

Si una cosa quiere Illa es poner el sello municipalista a su mandato. El Estatut de Municipis Rurals fue la primera ley que aprobó en esta legislatura, ha duplicado hasta los 500 millones la línea de inversión para los municipios bajo el paraguas del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat (PUOSC) y ha dado un nuevo rol de embajadores de su proyecto a los delegados de la Generalitat. Ahora, con la ley de barrios, pone el broche al despliegue de una estrategia centrada en estrechar lazos con los municipios.