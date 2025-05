Los Comuns aseguran que este martes se "desencallará" la ley sobre alquileres temporales, pero Junts mantiene sus recelos

La regulación sobre los alquileres de temporada y habitaciones volverá este martes a la Mesa del Congreso de los Diputados. El secretario primero del órgano parlamentario y portavoz de Catalunya en Comú, Gerardo Pisarello, ha asegurado que la Mesa volverá a abordar la cuestión, después de que su partido exigiera durante "semanas" al PSOE que se "desbloqueara" la cuestión. La iniciativa de Sumar empezó a tramitarse el pasado mes de diciembre, pero desde entonces PSOE y PP -que tienen mayoría en la Mesa- habían ido prorrogando los plazos de presentación de enmiendas.

Sin embargo, la propuesta no tiene los apoyos garantizados para conseguir el visto bueno del pleno del Congreso. Junts, que permitió la tramitación de la norma tras tumbarla en una primera ocasión, asegura estar "lejos" de un acuerdo. Así lo ha afirmado este lunes el portavoz del partido, Josep Rius, que también ha recordado que aún está "abierto" el trámite de enmiendas. En este sentido, ha señalado que su partido está en contra de considerar que "una habitación es una vivienda" y ha apuntado que la norma contiene una "vulneración del derecho a la propiedad privada".

Josep Rius, portavoz de Junts, durante la rueda de prensa de este lunes / Nico Tomás / ACN

En septiembre del año pasado, los posconvergentes rechazaron la tramitación de la ley de regulación de alquileres. Fue en una votación de infarto, ya que por la mañana el secretario general del partido, Jordi Turull, había anunciado una abstención, que hubiera permitido que la norma siguiera el curso parlamentario. A última hora, sin embargo, Junts cambió de posición -el partido alegó que fue tras conocer que el voto favorable del PNV y Coalición Canaria permitía la tramitación- y apuntó a una invasión de competencia de la Generalitat, entre otras cuestiones técnicas.

Tras algunas modificaciones en la norma, el partido liderado por Carles Puigdemont votó a favor de que la ley entrara en el Congreso, pero ya avisó de que no estaban de acuerdo con el fondo y que su voto final dependería del texto final.

Desde los Comuns, defienden que esta regulación es "un clamor ciudadano para garantizar el derecho a la vivienda" y consideran que, con las modificaciones realizadas en el texto validado en diciembre, Junts no tiene "ninguna excusa para no tirar adelante la regulación". Pisarello se ha pronunciado así en una rueda de prensa en la sede de los Comuns, en la que también ha exigido al PSOE "tomar nota de esta demanda ciudadana y dejar de frenar o cuestionar estas medidas".

"Lo que necesitamos no es lo que pide Foment del Treball, es decir, una nueva sociovergencia que convierta el derecho a la vivienda en una herramienta de especulación en manos de unos pocos poderes privados. Al contrario, lo que necesita la gente trabajadora, los jóvenes, son acuerdos amplios y valientes para poner límites a la avaricia de los poderosos y para garantizar las necesidades básicas en materia de vivienda de la gente común y de las mayorías sociales", ha rematado.

Jornada laboral

Por otra parte, Sumar y Junts siguen negociando la reducción de la jornada laboral, después de que los posconvergentes anunciaran hace unas semanas una enmienda a la totalidad. Rius ha pedido "discreción" en las negociaciones, pero ha recordado que sus demandas son que la norma "no perjudique a las empresas catalanas" y que "no se pierdan puestos de trabajo". Por su parte, Pisarello ha asegurado que su formación está "dispuesta a sentarse" a hablar y ha afirmado que ve viable un acuerdo para que la reducción de horas de trabajo no perjudique a las pequeñas y medianas empresas.