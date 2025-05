Blanca Serra: "Es imposible compartir la comisaría de Via Laietana torturados y torturadores"

"Yo no sé que pasará, pero pienso que puede cambiar la situación de Via Laietana 43 [sede actual de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya]. Es intolerable que piensen que podemos compartirla torturadores y torturados, un piso para unos y un piso para los otros. Esto no puede ser", ha asegurado este lunes Blanca Serra, de 82 años, la primera denunciante de torturas policiales que declara ante la Fiscalía de Memoria Democrática. La mujer, que se ayudaba con un caminador, ha sido acompañada en la Ciutat de la Justícia de Barcelona por representantes de Òmnium Cultural, de la Assemblea Nacional Catalana, y de diversas entidades soberanistas y memorialistas, así como por su abogada, Anaïs Franquesa, del colectivo Irídia.

"Es una situación que para mí y para la fiscalía es nueva. Es la primera vez que esto pasa en el Estado español", ha subrayado Serra, una convencida e histórica activista independentista. "Espero que esto tenga una continuidad, pero no sé que pasará", ha precisado sobre el recorrido de su denuncia. "Espero abrir el asunto y que se continúe hablando de esto. Y, sobre todo, que los jóvenes tengan en cuenta que es lo que ha pasado, que es lo que está pasando y quizá lo que pasará, porque el derecho a la autodeterminación no lo hemos conseguido, de momento. Hace 50 años que ha muerto el dictador y hay muchas cosas que no han cambiado", ha sostenido Serra.

Su abogada ha destacado "la valentía, perseverancia y convicción" de Serra, al igual que ha reconocido esas virtudes de todas "las personas que fueron represaliadas por la dictadura y durante la Transición por luchar por las libertades y los derechos". "Esperemos que esta justicia empiece ya, aunque llega tarde", ha añadido. Por su parte, Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural, ha afirmado que "es realmente un día histórico" porque con esta nueva iniciativa judicial se aprovecha "la grieta" para llevar ante la justicia "estos crímenes que no prescriben y que hace más de 50 años que el Estado español intenta sepultar en el olvido y la desmemoria".

Dos hermanas

La activista de la izquierda independentista, en nombre propio y de su hermana Eva, ya fallecida, interpuso en noviembre del año pasado una denuncia por crímenes de lesa humanidad ante la delegada de la Fiscalía de Memoria Democrática en Barcelona, Sara Gómez Expósito, por las torturas que sufrieron en dependencias policiales, tanto en la capital catalana como en Madrid, durante las cuatro veces que fueron detenidas durante la Transición.

"Te pegaban en la planta de los pies. No sabía que hacía tanto daño. Una vez me rompieron los dedos" Blanca Serra

Su primer arresto se remonta a febrero de 1977, antes de las primeras elecciones democráticas, y la última, en marzo de 1982, con Jordi Pujol como presidente de la Generalitat, por llevar un cartel con el lema "independencia". Le acusaron de ultraje a la unidad de España. Sin embargo, las dos hermanas estaban fichadas desde septiembre de 1975. "Te pegaban en la planta de los pies. No sabía que hacía tanto daño. Una vez me rompieron los dedos del pie y no me podía poner las zapatillas", ha recordado Blanca Serra tras interponer la denuncia.

Blanca y su hermana Eva fueron militantes en organizaciones de la órbita independentista y antifranquista. Fueron detenidas en su casa en 1977, 1980, 1981 y 1982 (las tres últimas con la Constitución de 1978 vigente). Primero eran conducidas a la comisaría de Via Laietana de Barcelona, ahora sede de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya, donde eran torturadas. En dos ocasiones, fueron trasladadas a la que era la Dirección General de Seguridad del Estado, en la Puerta del Sol de Madrid, donde continuaban los malos tratos y los insultos. Tras su último arresto, en 1982, el juez de guardia de Barcelona decretó su prisión provisional e ingresaron en la antigua cárcel de la Trinitat. "Estuvimos aisladas", ha asegurado. Fue la Audiencia Nacional quien decidió su libertad días después.