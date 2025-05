Aliança Catalana creará una organización juvenil

Aliança Catalana, hasta ahora el único partido político con representación en el Parlament sin unas juventudes, constituirá una organización juvenil asociada a las siglas. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, se creará una suerte de entidad en la que se aglutinarán los militantes jóvenes, separados por grupos de trabajo específicos para impulsar acciones políticas con el fin de llegar a los menores de 30 años. Esta organización no tendrá una estructura propia, según explica este diario el secretario de Acció Política i Joventut, Franc Massaneda, porque los estatutos del partido no lo permiten. Por eso, no se plantea fundar un consejo nacional de estas juventudes, sino que su apuesta es montar un espacio desde el que promover foros y actividades concretas solo para jóvenes.

La formación admite que el proyecto tiene que madurar, pero su voluntad es rehuir de la estructura habitual de las juventudes, que definen como "agencias de colocación". Aliança Catalana busca que su organización juvenil no tenga ningún cargo asociado a los jóvenes más allá del que una persona menor de 30 años pueda tener en un comité ejecutivo comarcal. Massaneda explica que pretenden que "todos los militantes, al margen de su edad, tengan la misma relevancia dentro del partido, y evitar que haya personas que militen solo para hacer carrera política".

El nombre de la entidad

En los estatutos de la formación se vetan las juventudes como parte de la arquitectura de las siglas porque "los afiliados jóvenes forman parte de los órganos del partido con los mismos derechos" que cualquier otro. Pero ahora el partido opta por esta organización al constatar que hay una demanda interna surgida de los más jóvenes para conocerse entre ellos y compartir las inquietudes que tengan en común. La dirección todavía no ha decidido qué nombre tendrá esta nueva entidad, pero según explican fuentes del partido, ya se ha creado un grupo, a través de Whatsapp, llamado "Joves d'Aliança Catalana" (Jóvenes de Aliança Catalana), si bien aseguran que no tendrá este nombre para que no se interprete que son unas juventudes tradicionales como las de cualquier otro partido.

En declaraciones a este diario, Xavier Torrens, autor del libro 'Salvar Catalunya. La gestació del nacionalpopulisme català' (Pòrtic), considera que Aliança no quiere crear unas juventudes clásicas "para tener bien controlado el partido". A la vez, el politólogo opina que la entrada de afiliados con una ideología no nacionalpopulista a través de las juventudes, cuando la organización del partido no está consolidada, "podría suponer un descenso" electoral.

El perfil de los militantes

Fuentes del partido aseguran que Aliança Catalana cuenta con poco más de 1.000 militantes al corriente de pago, de los cuales, según el secretario de Acció Política i Joventut, el porcentaje de jóvenes ronda entre el 7% y el 8%.

El periodista Xavier Rius Sant, autor de 'Aliança Catalana, els nostres ultres' (Icaria), asegura a este diario que sus votantes son "mayoritariamente de sexo masculino y de mediana o avanzada edad", al contrario de la tendencia que sigue Vox. "Muchos jóvenes de Vox en Catalunya simpatizan con el partido porque, consciente o inconscientemente, están 'matando' a los padres progresistas e independentistas. Es su rebeldía. En cambio, este fenómeno no se da hacia Aliança Catalana, que tiene muchos adeptos entre los desencantados del 'procés'".

Desde el partido aseguran que la organización juvenil no se crea para atraer a un público más joven, porque gran parte de este sector ya lo captan a través de las redes sociales. En la plataforma TikTok, el perfil oficial de Aliança Catalana es el tercero en el ránking de partidos con más seguidores. La formación de Sílvia Orriols cuenta con más de 18.000 usuarios suscritos a sus contenidos solo por detrás de ERC, con más de 19.000 seguidores y de Vox, con cerca de 78.000.

El historiador especializado en juventudes nacionalistas, Josep Lluís Martín i Berbois, explica el contexto consultado por este diario. En una Europa, y en una Catalunya, cada vez más envejecida, las juventudes vuelven a tener “un papel residual, antes salían mucho más en la prensa, mientras que ahora sobre todo cuelgan carteles y aparecen detrás de los líderes políticos para que se vean jóvenes entre la gente mayor”.

Para Torrens, crear una organización juvenil dentro del partido es "inteligente", pero responde, sobre todo, a que “es una franja de edad que no acostumbra a estar bien internamente con otras generaciones, y esto les podría suponer un problema en el crecimiento de afiliados”. Nada que ver con la necesidad de "encajar" el volumen de jóvenes como pasaba hace un siglo, zanja.