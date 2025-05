Candela López: "Lo haremos todo para frenar la ampliación del aeropuerto, Illa tiene que tener claro quién sostiene al Govern"

Hace seis meses que la nueva dirección de los Comuns echó andar ya sin Ada Colau en la primera línea de la política. El balance que hace Candela López (Buenos Aires, 1985), coordinadora nacional, es que el partido ha fijado el rumbo pisando territorio para fijar cuáles tienen que ser sus prioridades. Su vocación es apuntalar la mayoría de izquierdas en Catalunya y la suma plurinacional a nivel estatal. Para ello, han decidido abrir una interlocución con Junts para lograr desencallar la reducción de la jornada laboral con una primera reunión que explican a EL PERIÓDICO.

Se reunieron el jueves con Pimec y el viernes con Junts para abordar la reducción de la jornada laboral. ¿Creen que es más fácil lograr el acuerdo desde Barcelona que en Madrid?

La reducción de la reforma laboral se decidirá en Catalunya porque los actores principales que tienen en sus manos la negociación son Pimec y Junts. Tenemos que ayudar a entender cuál es la realidad catalana y ver cómo se puede conseguir desbloquear. Desde Catalunya es más fácil este entendimiento y diálogo y poder ir allanando el camino. Cualquier partido democrático que quiere avances sociales tiene que estar al lado de los trabajadores.

Después del encuentro con Jordi Turull, ¿cree que el ‘sí’ de Junts está más lejos o más cerca?

Nunca antes habíamos tenido una interlocución con la dirección de Junts y en esta nueva etapa creemos importante trazar puentes. Hemos abierto una línea directa sin intermediarios para abordar tres cuestiones: la reducción de jornada, los alquileres de temporada y los traspasos para fortalecer el autogobierno. Estamos muy alejados ideológicamente, pero hay un reconocimiento mutuo de que ambos somos imprescindibles para la mayoría plurinacional del Estado.

Nunca antes habíamos tenido una interlocución con la dirección de Junts y en esta nueva etapa creemos importante trazar puentes

¿Pero ven viable su voto a favor?

La negociación está en un proceso muy inicial y se llevará con discreción. De momento, nos han puesto sobre la mesa sus preocupaciones, el impacto en las pymes y los costes. Trataremos de acercar posturas. No quiero avanzarme, respetamos sus planteamientos y esperamos conseguir puntos de entendimiento.

¿Se reunirán con Carles Puigdemont?

Haremos todas las reuniones que hagan falta. Si es necesario, iremos.

¿Estarían dispuestas a aceptar una aplicación gradual de la reducción de jornada laboral?

No está encima de la mesa, pero hay que explorar los distintos temas que los partidos planteen.

Candela López, en la sede de los Comuns / IRENE VILA CAPAFONS

Acaban de pactar con el Govern aplazar la subida de la tasa turística hasta octubre. ¿Llegará la tramitación parlamentaria a tiempo?

El objetivo era que se duplicara para paliar el impacto que tiene el turismo y garantizar que entra en vigor el 2025, y hemos garantizado los 60 millones para vivienda que se habrían recaudado desde mayo. Nos sorprende la actitud de ERC, que no tenga claro que estos recursos son necesarios. A quien se aloja en un hotel de lujo no le viene de pagar un poco más de tasa y cuando habla de temporadas no es consciente de que en Catalunya no hay dos estaciones. No se entiende que rebajes la tasa a las pistas de esquí en invierno.

Junts ha acusado a Illa de dejar que ustedes marquen la agenda del Govern. ¿Cree que tienen razón?

Podemos afirmar con contundencia que hemos conseguido arrastrar y hacer efectivas políticas que los Comuns hemos planteado. La vivienda nunca había sido una prioridad del PSC. Si ahora tenemos un régimen sancionador e inspectores o la inversión más alta en vivienda de la Generalitat es porque lo hemos conseguido nosotros. Estamos marcando el paso a este Govern con medidas a favor de las principales necesidades de la ciudadanía.

Están en plena negociación con el Govern de la tercera ampliación de crédito. ¿Cuáles son sus reclamaciones?

Medidas en el ámbito educativo y sanitario con visión territorial y medidas sociales. Por ejemplo, nuevas escuelas o centros de atención primaria. En el ámbito educativo también estamos trabajando en la gratuidad de comedores y extraescolares.

Estamos marcando el paso a este Govern con medidas a favor de las principales necesidades de la ciudadanía

¿Será viable la negociación a tres bandas, Govern, ERC y Comuns, que han pedido?

Nosotros no tenemos ningún problema en que se haga y creemos que sería favorable para alcanzar acuerdos que el país necesita. ERC no lo ha querido hasta ahora, pero es el PSC, que lidera el Govern, quien debería forzarla. Tenemos voluntad de trabajar conjuntamente, es importante hacer fuerte esta alianza.

¿Hasta qué punto la ampliación del aeropuerto de El Prat puede lesionar los acuerdos con el Govern de Illa?

Hemos manifestado nuestro rechazo contundente por la afectación en el entorno natural y porque no necesitamos más presión turística. Illa esta semana situaba dos temas: los estudios técnicos, que dudamos que puedan tener consistencia, y el consenso político. Illa tiene que tener claro que quien sostiene el Govern son las fuerzas de izquierdas, que no damos apoyo a la ampliación. Es él quien debe plantearse como consolidar esta mayoría y ver de quién quiere ir de la mano.

Haremos todo lo que esté en nuestras manos para frenar la ampliación de El Prat aquí, en el Estado y en Europa

Por la defensa del Hard Rock tumbaron los presupuestos de Pere Aragonès. ¿Harán lo mismo con los de Illa si mantiene la ampliación del aeropuerto?

Tenemos un modelo de país distinto al del PSC, ya lo sabíamos en la firma del pacto de investidura. Tenemos que valorar la utilidad y la fuerza de nuestro espacio político en hacer avanzar el país. Eso no quita que continuaremos siendo contundentes y contrarios a la ampliación y haremos todo lo que esté en nuestras manos para frenarla aquí, en el Estado y en Europa.

Candela López, durante la entrevista / IRENE VILA CAPAFONS

¿Pero se sentarán a hablar de los presupuestos de 2026?

No nos planteamos no hacerlo.

¿Descartan definitivamente incorporarse al Govern en esta legislatura?

No está encima de la mesa. Para dar otro paso adelante deberíamos valorar resultados y efectividad en muchas de las medidas que hemos conseguido y coincidir en el modelo de país. Ahora mismo esto no se da.

Ante la crisis de la DGAIA, necesitamos un Govern valiente que se tome el tema en serio y actúe de forma inmediata

¿Cómo cree que está gestionando la consellera de Drets Socials la crisis de la DGAIA?

Son unos hechos muy graves, hay que actuar con total contundencia, investigar a fondo y tomar las medidas para que no vuelva a pasar. Necesitamos un Govern valiente que se tome el tema en serio y actúe de forma inmediata.

Aún tienen pendiente definir cómo se presentará Sumar a las elecciones generales. ¿No es urgente estar preparados?

Estamos haciendo los deberes que nos propusimos y teniendo conversaciones con todas las fuerzas de la izquierda transformadora. Existe una voluntad de tener un espacio fuerte a nivel estatal que haga efectivo un gobierno progresista y dar continuidad a las medidas que se están impulsando. Vamos trabajando con discreción. No tenemos calendario en estos momentos.

Nunca quisimos prescindir de Irene Montero y esta será nuestra actitud

¿Sería viable, para rehacer puentes con Podemos, aceptar a Irene Montero como candidata?

Para nosotros es una persona muy valiosa y no nos podemos permitir que alguien no pueda formar parte de un espacio unitario. Nuestra posición no ha cambiado. Nunca quisimos prescindir de nadie y esta será nuestra actitud. Tenemos que escucharnos entre todos y construir, no lo contrario. Soy optimista en que será posible.

Aseguran que tienen interlocución con Podem, pero ellos lo niegan

Estamos en contacto y en conversaciones por la gestión de los grupos municipales. Ahora mismo no tenemos interlocutor político con quien hablar del futuro porque no existe esta figura, ya que están en un proceso interno.

¿Cuándo escogerán el candidato o candidata a la alcaldía de Barcelona?

Tenemos un liderazgo, que es Janet Sanz, que ejerce de forma muy efectiva. Estamos ejerciendo nuestra fuerza para hacer frente al gobierno de Collboni. La remodelación de su gobierno pone de manifiesto la inoperancia en temas como la vivienda y la acción social. Tenemos que estar centrados en esta confrontación a sus políticas y dar una esperanza de que hay una alternativa posible.

¿Les gustaría que fuera de nuevo Ada Colau?

No es un debate que esté abierto ni planteado, tampoco por ella, que continúa vinculada al partido a través de la fundación.