Illa desvincula la financiación singular que pide Catalunya del convenio económico de Navarra

En plena cuenta atrás para que la financiación singular que reivindica Catalunya se oficialice como un acuerdo entre la Generalitat y la Moncloa -cosa que debe suceder antes de julio según lo pactado con ERC-, el president Salvador Illa es consciente de cómo serán escrutadas cada una de sus palabras al respecto. Más aún ante la conferencia de presidentes que se celebrará en Barcelona en tres semanas con mayoría de mandatarios del PP que rechazan de plano la propuesta. Aunque no esté directamente en el orden del día, la cuestión sobrevolará el encuentro. Con ánimo de allanar el terreno, Illa ha querido dejar claro que el modelo que está abanderando "es distinto" al convenio económico de Navarra, que está fuera del régimen común y que tiene el cupo como elemento troncal.

Así lo ha asegurado en una comparecencia en Pamplona junto a su homóloga navarra, la también socialista María Chivite. Precisamente una de las grandes incógnitas es si la financiación singular supondrá una salida de Catalunya de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Los republicanos aseguran que ese paso será inevitable para cumplir con lo suscrito a cambio del apoyo a la investidura de Illa, mientras que los socialistas catalanes han esquivado por ahora aclarar si eso deberá ser así. Lo que sí ha hecho el president es advertir de que su modelo no es equiparable al del concierto vasco o navarro, una comparación que sí que ha defendido ERC. "No es nuestro camino, trabajamos en nuestra línea", ha zanjado.

A la espera de la letra pequeña

Será la letra pequeña de la propuesta la que aclare qué implica la financiación singular y si se pueden establecer o no paralelismos, motivo por el que Illa ha pedido "rigor, serenidad y más espíritu constructivo" a la hora de afrontar este debate. "Algunos tienen ya escrito lo que van a decir sin conocer lo que vamos a proponer", ha dejado caer en lo que pretendía ser un dardo a los populares. No obstante, el president está dispuesto a continuar la gira territorial para tratar de rebajar las hostilidades y tiene ya agendados los primeros encuentros con barones del PP en las próximas semanas. No será por ahora, eso sí, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Más allá de Navarra, que como en el caso de Euskadi no tendrá que entrar en el debate sobre el nuevo modelo de financiación ni afrontar la patata caliente de la singularidad catalana, puesto que su territorio está fuera del régimen común, Illa se reunió también en el mes de enero con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Arrancó de él el plácet al modelo singular siempre y cuando no suponga la salida de Catalunya del régimen común. Sin embargo, el hueso duro de roer será, sin duda, cuando se produzcan los encuentros con presidentes del PP.

"Confianza" en Catalunya

De nuevo, tratando de limar asperezas, en una conferencia pronunciada en Pamplona organizada por Diario de Noticias y el grupo Prensa Ibérica, Illa ha contrapuesto la España plurinacional y diversa a la del "hipercentralismo" que, a su juicio, es un planteamiento erróneo. También el modelo de prosperidad compartida al de la "acumulación insolidaria" que pretende que esa prosperidad se circunscriba a "unos privilegiados de determinados territorios". Tras defender que precisamente es la llamada "España periférica" la que está garantizando la estabilidad del Gobierno, ha pedido "confianza" en Catalunya para dialogar, contrastar y "discutir con argumentos y sin prejuicios" sobre el modelo de financiación. "Este no va de un juego de suma cero en el que lo que yo gano lo pierde el otro, va de una suma positiva para ganar todos", ha concluido.

Illa y Chivite, durante la comparecencia conjunta en Pamplona / Arnau Carbonell / Govern

Siete son los asuntos que han abordado Illa y Chivite en el encuentro mantenido en Pamplona: la incorporación de Navarra al Barcelona Supercomputing Center, la cooperación para impulsar el coche eléctrico -ambos dirigentes han visitado la planta de Volkswagen-, la aplicación por parte de Navarra de la ley de vivienda siguiendo la senda de Catalunya, tomar nota de las políticas forestales y pesca navarras, compartir la trayectoria catalana en gestión de tráfico ahora que Navarra asumirá también esa competencia, adaptación de políticas sociales a la realidad de ambos territorios y mejoras en la Formación Profesional. Illa sabe que tiene en Chivite una aliada, pero el gran reto de convencer más allá del PSOE está por venir y la cuenta atrás ha empezado.