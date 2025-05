Illa: "Fomentar el euskera o el catalán no es ir contra el castellano, es proteger el patrimonio de todos"

Salvador Illa ha reconocido que todavía tenía un “susto grande” en el cuerpo. El jueves por la noche estuvo en el estadio de Cornellá-El Prat para ver el derbi entre el Espanyol y el Barcelona, que fue noticia tanto por lo bueno como por lo malo. Lo bueno, por el alirón del Barcelona, al que el president felicitó tanto en castellano como en catalán. Lo malo, el atropello accidental ocurrido en los aledaños del estadio poco antes del comienzo del partido, y que dejó 14 heridos.

Ha sido el arranque del momento más cercano con el president del desayuno informativo ofrecido por Diario de Noticias y el grupo Prensa Ibérica: el momento en el que Illa ha mantenido un diálogo con el director de Diario de Noticias, Joseba Santamaria. Ha sido más una conversación que una entrevista, en la que el jefe del Ejecutivo catalán ha hablado con tranquilidad de crecimiento económico y social, clima político (en Navarra y Catalunya, pero también en Madrid), transición ecológica, euskera e incluso amnistía.

El crecimiento económico, por sí solo, no genera bienestar para todo el mundo Salvador Illa — President de la Generalitat

La primera pregunta formulada ha tenido que ver con el pulso entre avance y retroceso, entre crecimiento económico y social y cómo combinarlo. “Estamos en un momento de cambios muy acelerado. Hay un movimiento de autoritarismo importante. Hay quien defiende que el crecimiento de la economía, por sí solo, genera bienestar para todo el mundo. La evidencia empírica dice lo contrario. En 2024 la economía catalana creció un 3,6%. La tasa de pobreza infantil, con la tasa Arope, está en el 24%. El año pasado no se redujo. Si este crecimiento económico no va acompañado de políticas públicas fuertes en todos los ámbitos, este crecimiento no llega a todos”, ha comentado el president.

Esto “no es un mal menor”, ha avisado Illa. “Puede provocar una fractura. Hay una cuarta parte, una quinta parte de la sociedad, que puede sentirse atrás, y esto tiene una expresión política. Igual de necesario es generar prosperidad que compartirla”.

La crispación que vemos en Madrid no se corresponde con la situación que vive España a nivel social y económico Salvador Illa — President de la Generalitat

El segundo tema ha tenido que ver con la pugna entre instituciones estables de cuño similar, como en los casos de Navarra y Catalunya, frente a las terminales políticas y mediáticas que no abogan por esa estabilidad, sino por la crispación. Illa ha apuntado que “hay quien ve la coincidencia como algo que debilita. La coincidencia nos hace más fuertes. Atendiendo a estas diferencias, y respetándolas, salimos más fortalecidos”.

“La situación económica social y económica que vive España no tiene una correlación con el clima crispado que vemos en Madrid. No hay una situación que explique esto. Son maneras distintas de entender la política, pero no vale todo. Pero la democracia se sustenta en el respeto al pluralismo político, en que haya alternativas. La mayoría de los ciudadanos lo que esperan es que los Gobiernos trabajen, que haya fiscalización a las instituciones, que se planteen alternativas, y que se haga todo en tono constructivo. Esto no quiere decir que no haya momentos de vehemencia. Pero el todo vale no nos lleva a ninguna parte buena”.

Fomentar el euskera o el catalán no es ir en contra del castellano, es preservar un patrimonio de todos

Illa es consciente de que “la fortaleza del castellano es mucha”. Es una de las lenguas más importantes del mundo y “un patrimonio que tenemos todos”. “A veces tengo que reiterar que una de las funciones del president es arbitrar mecanismos de apoyo al catalán, precisamente por la potencia del castellano. Esto no es ir contra el castellano, es preservar un patrimonio de todos, es riqueza: el catalán, el gallego, el euskera, es una riqueza también en cuanto a que una lengua traslada una forma de vivir. A veces se utiliza como elemento de confrontación. A mí me duele en el alma, porque quién va a defender el catalán si no lo hace el president de la Generalitat. Hay quien ve los avances en estas lenguas como un ataque al castellano”.

La movilidad eléctrica no tiene vuelta atrás y Navarra y Catalunya van en esta dirección Salvador Illa — President de la Generalitat

Navarra y Catalunya albergan dos de las principales plantas de automoción del Estado: Volkswagen, en Landaben, y Seat, en Martorell. Ambas del grupo alemán. En tiempos de incertidumbre, Illa coincide en que Navarra y Catalunya deben trabajar conjuntamente. “Es un tema sustancial. Hemos trabajado muy bien en este aspecto. El sector de la automoción es clave, en Navarra y en Catalunya. El sector está en una transformación compleja. Vamos hacia una movilidad eléctrica. Hay planes europeos en marcha para esto, y Volkswagen ha hecho una apuesta seria por la movilidad eléctrica. Lo que hace España, Catalunya, Navarra y Comunidad Valenciana es en esta dirección. La movilidad eléctrica no tiene marcha atrás. Es una decisión tomada, y es un camino bueno”.

Miro poco el reloj y todavía tengo cuerda Salvador Illa — President de la Generalitat

Para el final ha quedado una reflexión personal, pertinente para todo aquel que se dedica a lo público. “¿Merece la pena esta dedicación al servicio público?”, ha preguntado el director de Diario de Noticias, consciente de lo dura que puede llegar a ser la exposición pública. “La política es una vocación”, ha zanjado Illa. "Cuando la tienes, miras poco el reloj. En mi caso, tengo cuerda".

Espero que se haga efectiva bien pronto Salvador Illa — President de la Generalitat

Dos preguntas han llegado desde el público. La primera, relativa a la zonificación lingüística de Navarra. “Es importante que expliquemos la riqueza que significa tener distintas lenguas. Son una riqueza, una parte de la identidad de muchas personas”, pero “cada comunidad autónoma tiene que tomar sus propias decisiones. En Catalunya, apoyamos al catalán, algo que no tiene que verse como un ataque al castellano”.

La segunda, sobre la aplicación efectiva de la amnistía, especialmente para el caso de Carles Puigdemont. “No entiendo que todavía haya gente que no vea esto como algo positivo. He expresado siempre un respeto al poder judicial y al resto de poderes. Espero que bien pronto se pueda hacer efectiva”, ha concluido.