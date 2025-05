Illa espera que Puigdemont sea amnistiado "pronto": "No entiendo que haya gente que no vea que la amnistía como un paso positivo"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este viernes la amnistía al exjefe del Govern, Carles Puigdemont, pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional: "Espero que bien pronto se pueda hacer efectiva", ha dicho, sobre la aplicación del olvido penal que implicaría el regreso a Catalunya del líder de Junts sin riesgo de ser detenido.

En un desayuno informativo ofrecido por Diario de Noticias y el grupo Prensa Ibérica en Pamplona, en el que el president ha dialogado con el director de Diario de Noticias, Joseba Santamaria, Illa ha afirmado que no entiende por qué todavía hay personas que no ven la amnistía como un elemento "positivo" y que "ha funcionado claramente" en el devenir político y social de Catalunya: "No entiendo que todavía haya gente que no vea que esto ha sido un paso positivo", ha deslizado.

También ha mostrado su "respeto" al poder judicial, del que ha advertido que, "además de un poder, es un servicio público. Se aprobó una ley de amnistía que ha funcionado, es una decisión que tomaron los representantes del conjunto de la ciudadanía española y el poder judicial debe respetar la decisión del poder soberano que es el Congreso de los Diputados", ha añadido.

Illa ha deseado que "pronto" se haga "efectiva" la ley que entró en vigor el 11 de junio de 2024, tras ser aprobada por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, aún hay dirigentes del 'procés' pendientes de su aplicación, a la espera de la decisión que tome el Constitucional sobre la exoneración en cuanto al delito de malversación, como es el caso de Puigdemont.