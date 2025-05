Govern y Comuns pactan aplazar la tasa turística a cambio de garantizar 59 millones en vivienda

Fumata blanca entre el Govern y los Comuns para aplazar hasta el mes de octubre el incremento de la tasa turística. La consellera de Economia, Alícia Romero, ha logrado un acuerdo con el grupo de Jéssica Albiach para que valide en el Parlament el decreto que demora la subida del tributo, como pactó con ERC, a cambio de que los 59 millones que se dejarán de recaudar durante estos cinco meses de retraso se destinen igualmente a vivienda. Así lo han confirmado fuentes de la negociación a EL PERIÓDICO.

Con esta entente, que se formalizará este viernes, el Govern encaja las piezas y puede respirar aliviado después del revés sufrido la semana pasada en la Cámara catalana y que provocó "inseguridad jurídica" en el sector durante seis días. De esos 59 millones de euros, la mitad serán para la Generalitat y la otra mitad para los ayuntamientos, tal y como habían reclamado los Comuns a cambio de su 'sí'.

Hay también otro acuerdo que se está ultimando y que ha avanzado este diario: que la ley de barrios, que el president Salvador Illarelanzará el lunes con una inversión de más de 800 millones en un lustro, beneficie a 20 municipios cada año.

Según la hoja de ruta del Govern, a partir de octubre, es decir, una vez ya superada la temporada turística de verano, los visitantes que pernocten en Barcelona deberán pagar entre 6 y 11 euros por noche, en función de la categoría del hotel donde se hospeden. Fuera de la capital catalana, la tarifa queda entre 1,2 y 6 euros la noche.

El reto de casar el pacto a tres

Según lo acordado, debería garantizarse que la subida de la tasa turística entre en vigor en la liquidación de octubre, una vez modificada de forma definitiva la tasa. Lo que supone acompasar los tiempos de la tramitación parlamentaria. El pasado martes, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, admitió que, si no se llegara a tiempo, ese incremento no estaría vigente hasta la siguiente liquidación, ya en abril de 2026. Sin embargo, los negociadores confían en que la mayoría que suman PSC, ERC y Comuns servirá para blindar ese plazo.

No será tarea fácil, a juzgar por las diferencias que han exhibido republicanos y ecosocialistas sobre este asunto. De hecho, si se demora el tributo pactado inicialmente con los Comuns ha sido por exigencia de ERC, que plantea cambios como que la subida se adapte a si es temporada alta o baja. El grupo de Albiach no comulga con este planteamiento bajo el argumento de que no existen solo dos temporadas en Catalunya.

Desde los sectores empresariales están presionando para que la nueva tasa recoja esa estacionalidad que reclama ERC y que introduzca también variables territoriales. Actualmente, este tributo diferencia entre Barcelona y el resto de Catalunya y existe una pugna entre distintas organizaciones empresariales para ahondar o no en esas diferencias.