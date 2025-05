Artur Mas se querella contra Fernández Díaz y Cospedal y les acusa de organización criminal y malversación

El expresident de la Generalitat Artur Mas ha presentado una querella contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal por la conocida como 'operación Cataluña' y por el espionaje que sufrió con el 'software' Pegasus.

La querella también va dirigida contra el 'número dos' de Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; contra varios exaltos cargos de la Policía Nacional del momento -como José Manuel Villarejo, Eugenio Pino o Marcelino Martín-Blas- y del CNI -Félix Sanz Roldán y Paz Esteban-, así como también contra responsables de la empresa que comercializa el programa de ciberespionaje -NSO Grup-.

Mas les acusa de hasta ocho delitos, entre ellos, organización criminal, falsedad de funcionario público en documento oficial, malversación de recursos públicos, revelación de secretos y lesión de derechos fundamentales. La denuncia -de 103 páginas- no descarta sumar otros querellados en función de las pruebas que pueda aportar la instrucción del caso. Y es que durante una rueda de prensa en el Palau Robert de Barcelona, se ha mostrado "convencido" de que había otros implicados, y ha apuntado directamente al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Sin embargo, ha afirmado que no "contempla" sumar a dirigentes del Gobierno del PSOE en la demanda, a pesar de que el espionaje permaneció durante su primera etapa al frente del Ejecutivo. "No quiere decir que no sea posible, pero no lo contemplo claramente", ha detallado, arguyendo que el grueso de su vigilancia fue durante el periodo de los populares al frente de la Moncloa.

El expresident ha dado este paso después de que el grupo de expertos en ciberseguridad Citizen Lab diera a conocer nuevos detalles sobre cómo fue espiado con el programa Pegasus. Según dichas informaciones, habría recibido infecciones en su teléfono móvil durante cinco años, concretamente entre julio de 2015 y mayo de 2020, cuando aún era president de la Generalitat.

Mas ya avanzó la semana pasada, durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la 'operación Cataluña' en el Congreso de los Diputados, que presentaría esta querella, alegando que se veía con la "obligación" de aportar su "granito de arena" a la "mejora de la democracia española". Este miércoles, tras dar más detalles del texto legal que se presentó el pasado viernes en los juzgados de Barcelona, el expresident ha denunciado una operación "ilegal e ilegítima" para "destruir" y "cargarse las aspiraciones electorales" del independentismo.

El sistema judicial

Hasta el momento, Mas se había mostrado reticente a judicializar la cuestión, ya que le veía escaso recorrido judicial. Sin embargo, se ha mostrado confiado en que la situación pueda ser diferente ahora que ya hay procedimientos abiertos por la misma cuestión. La exdirectora del CNI, Paz Esteban, por ejemplo, está siendo investigada por la Audiencia de Barcelona.

Por todo ello, el exlíder convergente ha pedido ir hasta el final, y que la Fiscalía también se implique en la investigación para esclarecer los hechos. "Lo que no es admisible es que gente que hemos estado en el proyecto soberanista hayamos tenido, y todavía tengamos, castigos terribles, y que el lado agresor, con espionaje, informes falsos y conjuras de todo tipo, salga completamente ileso", ha sentenciado, tras explicar que ha informado al actual president de la Generalitat, Salvador Illa, de su querella. Illa, a su vez, le ha ofrecido asesoramiento legal.

Las infecciones

La demanda, presentada por el abogado Jordi Pina, detalla dónde se encontraba el expresident durante las 32 infecciones detectadas en el móvil de Mas por el último informe de Citizen Lab, y la mayor parte de ellas coincidían con actos o reuniones políticas importantes durante el 'procés'. Por ejemplo, la primera incursión, detectada el 14 de julio de 2015, fue el día que CDC y ERC llegaron a un acuerdo para presentarse conjuntamente, bajo la marca Junts pel Sí, a las elecciones catalanas de aquel mes de septiembre.

Después de esta fecha, se fueron sucediendo más incursiones cibernéticas, también en días clave. Por ejemplo, el 3 de agosto del 2015 fue cuando Mas anunció la convocatoria de elecciones plebiscitarias, el 27 de septiembre se celebró la jornada electoral, el 4 de julio del 2016, Mas se reunió con el entonces president de la Generalitat Carles Puigdemont, y el febrero de 2020 coincide con otro encuentro con Puigdemont, esta vez en Waterloo (Bélgica).

Mas es la primera víctima documentada en España y la segunda en todo el mundo, por detrás de la periodista mexicana Carmen Aristegui. Sin embargo, el conocido como 'CatalanGate', el caso de espionaje a líderes independentistas con el programa Pegasus, afecta unos 65 políticos y miembros de la sociedad civil catalana. Este 'software' puede sacar toda la información de un teléfono móvil infectado, desde conversaciones a imágenes o documentos de la terminal, a la vez que puede activar el micrófono o la cámara del dispositivo.