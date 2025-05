Mas afirma que le fue difícil dejar la primera línea política porque entonces "no tocaba"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha afirmado este martes que para él fue difícil dar un paso a un lado y repetir como presidente de la Generalitat, porque "no tocaba" y porque le había costado mucho llegar a la presidencia del Govern y llegó en unas circunstancias de crisis económica, en sus palabras. Así se ha pronunciado este martes en el acto 'De vocación, político', junto con el exlehendakari Iñigo Urkullu, organizado por la Facultad de Filosofía de La Salle-URL y Círculo de Infraestructuras, moderado por el exconseller de la Generalitat Santi Vila.

Preguntado por las claves de un buen liderazgo, Mas ha asegurado que para lograrlo se debe tener un proyecto o idea clara, se debe saber escuchar, saber decidir y asumir las consecuencias de las decisiones que se toman: "Y no todo el mundo sabe hacer esto", ha puntualizado. También ha sostenido que en política debes saber rodearte de gente buena y ha aconsejado "no tener miedo" de las capacidades de la gente cercana, tras lo que ha recomendado a los jóvenes que se forman en política leer, instruirse y comparar entre diferentes modelos. Además, les animado a dedicarse a la política si tienen vocación: "Te arrepientes más de no haber hecho una cosa que querías hacer y no hacerla, que de hacerla y que no te salga del todo bien", ha argumentado.

Redes sociales y política

Sobre el uso de las redes sociales, ha sostenido que no son negativas por definición, pero considera que hay "un problema de educación general" en el uso de las mismas, tras lo que ha apostado por utilizarlas desde un criterio formado y la mente abierta. Ha relatado que, cuando llegó a presidente de la Generalitat, le dijeron que se tenía que abrir una cuenta de Twitter ya hasta el Papa tenía una, pero ha explicado que lo descartó: "Me negué en redondo a hacer política a través de 140 caracteres", ha concluido.

Por su parte, el exlehendakari Iñigo Urkullu ha afirmado que la preparación de su legado para el siguiente Gobierno vasco le ayudó en el proceso de abandonar el poder: "Para mi ha sido fácil", ha detallado. Ha recordado que, junto con los miembros de su último Gobierno, preparó "un legado escrito de más de 1.000 folios sobre el estado, la situación, del Gobierno vasco" desde unos meses antes de las elecciones, que querían que sirviera de referencia para el gobierno que viniera después.

Las claves del buen político

Urkullu también ha explicado que lo importante de un líder político es saber escuchar, rodearse de los mejores, saber decidir y saber compartir: "Es importante interpretar el ejercicio de la política de manera compartida". Ha asegurado que se debe estar atento a la realidad cambiante y saber "gestionar los tiempos sabiendo de las limitaciones" que se tiene, y ha subrayado que otra de las claves en política es la humildad, la modestia, y actuar con la menor vanidad posible, textualmente.

Sobre el uso de las redes sociales, el exlehendakari ha defendido la necesidad de regularlas para que "dejen de ser un nido de insulto permanente", y ha apostado por el testimonio personal, la cercanía y la credibilidad en política para llegar al bien común. Además, ha reivindicado el comunitarismo frente al individualismo, y ha afirmado que esta visión comunitaria se debe impulsar desde la "inspiración cristiana" de partidos, organizaciones juveniles, escuelas de verano y centros educativos no públicos.